Зеленский: Работать на дипломатическом направлении было желанием самого Залужного 7.03.2024, 21:21

Владимир Зеленский

Экс-главком ВСУ стал послом Украины в Великобритании.

Работать на дипломатическом направлении было желанием именно бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

«Сегодня же согласовал и кандидатуру посла нашего государства в Великобритании», - говорится в заявлении.

По словам президента, генерал Валерий Залужный говорил ему именно о таком направлении для себя — дипломатическом.

«Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться» , - добавил Зеленский.