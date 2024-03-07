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Зеленский: Работать на дипломатическом направлении было желанием самого Залужного

  • 7.03.2024, 21:21
Зеленский: Работать на дипломатическом направлении было желанием самого Залужного
Владимир Зеленский

Экс-главком ВСУ стал послом Украины в Великобритании.

Работать на дипломатическом направлении было желанием именно бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

«Сегодня же согласовал и кандидатуру посла нашего государства в Великобритании», - говорится в заявлении.

По словам президента, генерал Валерий Залужный говорил ему именно о таком направлении для себя — дипломатическом.

«Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться» , - добавил Зеленский.

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