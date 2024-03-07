Зеленский: Работать на дипломатическом направлении было желанием самого Залужного
- 7.03.2024, 21:21
Экс-главком ВСУ стал послом Украины в Великобритании.
Работать на дипломатическом направлении было желанием именно бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
«Сегодня же согласовал и кандидатуру посла нашего государства в Великобритании», - говорится в заявлении.
По словам президента, генерал Валерий Залужный говорил ему именно о таком направлении для себя — дипломатическом.
«Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться» , - добавил Зеленский.