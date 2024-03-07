Белорус дал взаймы по ставке 422 доллара в сутки и забыл: через 27 лет вспомнил и пошел в суд 3 7.03.2024, 21:32

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Что было дальше.

Белорус пытался через суд вернуть долг по займу, который выдал знакомой 27 лет назад. Деньги он не получил, к тому же потратился на судебные разборки.

В далеком 1996 году Степан дал заем знакомой Наталье (имена изменены) в сумме 42,2 тысячи долларов. Стороны подписали расписку, в которой было указано, что деньги женщина должна вернуть 30 сентября, причем дополнительно она должна была платить ежедневно по 422 доллара со следующего дня после получения займа, то есть с 10 сентября. Год в бумаге указан не был, следует из судебных документов, пишет «Зеркало».

Через 27 лет оба оказались в суде — Степан пытался взыскать с Натальи 4 161,34 рубля (а также расходы на судебные разбирательства). Из мотивировочной части решения суда следует, что это задолженность по процентам за 1−3 октября 2020 года. За три дня «набежало» 1266 долларов (по 422 за сутки). В пересчете на нацвалюту это вышло чуть больше 4160 рублей. Из документов непонятно, почему вопрос возник именно по этим датам. Может быть, в судебных документах — ошибка.

Сама должница в суде заявила, что обязательства по той расписке ее доверитель исполнил еще в 1996 году в полном объеме. Она также просила суд применить сроки исковой давности по этому делу.

«Поскольку расписка содержит число и месяц возврата денежной суммы, следующие за днем получения суммы займа, и не содержит указание на иной год, суд приходит к выводу о том, что получение и возврат денежной суммы были обусловлены одним, 1996 годом», — говорится в документе из суда.

Судья заявил, что срок исковой давности по требованию о возврате долга истек в

1999 году. И так как Степан не обращался в суд с требованием о возврате долга, то суд пришел к выводу, что срок исковой давности по требованиям о взыскании процентов за пользование деньгами также истек.

Более того, с мужчины взыскали 1100 рублей в пользу Натальи, чтобы возместить расходы на представителя (адвоката).

Степан с таким решением не согласился и пытался его обжаловать. Он указал, что Наталья была осуждена за мошенничество в отношении других лиц. Но суд поддержал изначальное решение, а с него взыскали еще 750 рублей — за адвоката Натальи.