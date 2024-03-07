«Осталось поменять доллары» 7.03.2024, 21:49

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Комик показал в TikTok продуктовую корзину «настоящего белоруса».

Минский стендапер Женя Буракевич недавно опубликовал в TikTok видео о национальной особенности стереотипного белоруса — стоять ночью на пустой улице и ждать зеленый свет, чтобы перейти дорогу. Сейчас он снял новый ролик — о пяти продуктах в корзине, по которым можно безошибочно узнать жителя нашей страны. Но с выбором блогера согласились не все, пишет «Зеркало».

Стендапер отправился в один из столичных магазинов и взял с полок «пять продуктов, что выглядеть как белорус».

Если верить его выбору, в корзине настоящего жителя Беларуси обязательно должны быть бобруйский зефир, рогачевская сгущенка, чипсы Mega Chips в прямоугольной коробке, носки в консервной банке от Брестского чулочного комбината и мясные подушечки от Брестского мясокомбината.

— Корзина белоруса готова. Осталось поменять доллары, — резюмировал автор ролика.

Комментаторы в основном одобрили его набор национальных продуктов, однако практически у всех нашлось хотя бы одно замечание.

Так, кое-кто обратил внимание, что блогер предпочел рогачевскую сгущенку не менее популярной глубокской, которая стояла на соседней полке. Впрочем, он и сам признал, что на этом моменте «потеряет половину аудитории».

Другие считают, что Буракевич несправедливо обошел вниманием другие узнаваемые белорусские продукты.

«Без сырка миссия провалена», — так звучит самый популярный комментарий, а некоторые пользователи принялись перечислять любимые марки этого продукта.

Также блогеру советовали выбрать: лидский квас, гель для душа от «Белиты», селедку «Матиас», конфеты «Столичные», шоколад «Спартак», яйца «Молодецкие» и, разумеется, картофель.

«Где килограмм картошки на драники?» — спросила одна подписчица. Ей на это ответили, что картошка не покупается — «она берется у деда внука по линии собаки взамен на то, что летом приедешь помочь в огороде».

А другая пользовательница, наоборот, поблагодарила автора ролика за игнор картофеля: «Падза**алі пагардлівыя, здзеклівыя жарты пра бульбу і беларусаў».