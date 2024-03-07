Парламент Швейцарии поддержал конфискацию активов России в пользу Украины 2 7.03.2024, 22:15

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В Швейцарии хранится более $8 миллиардов резервов и активов российского ЦБ.

Совет кантонов Швейцарии (верхняя палата парламента) поддержал идею о передаче замороженных российских активов Украине.

Об этом сообщает France24.

В ходе голосования в верхней палате парламента 29 швейцарских депутатов поддержали инициативу, 19 - выступили против, а еще три — воздержались. Нижняя палата парламента поддержала такую идею еще в прошлом году.

Решение парламента дает правительству возможность создать международно-правовую базу для использования активов государств-агрессоров для выплаты репараций пострадавшим странам.

Правительство будет разрабатывать инициативу, согласно которой замороженные средства центрального банка агрессора или активы его государственных компаний могли бы быть законно переданы государству, подвергшемуся нападению.

«Факты действительно очень ясны. Россия серьезно нарушила международное право. Поэтому она должна возместить причиненный ущерб. В настоящее время ведутся международные дискуссии о механизмах компенсации, и Швейцария принимает в них участие, используя свои знания, навыки и весь свой опыт в этой области», - рассказал во время выступления в Совете кантонов министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

Стоит заметить, что в Швейцарии хранится более 8 миллиардов долларов резервов и активов российского центрального банка.