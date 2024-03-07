Витеблянка чуть не зарезала мужчину, который забыл купить ей подарок на 8 Марта 7.03.2024, 22:59

Мужчина повел себя по-джентльменски и попытался выгородить обидчицу.

Витеблянка несколько лет была в отношениях с мужчиной и даже поселила его у себя в квартире. Но однажды он забыл купить ей подарок на 8 Марта, и женщина ударила сожителя ножом в грудь. Тот сам вызвал скорую и даже пытался выгородить обидчицу, заявив, что пырнул сам себя. Потом выяснилась вся правда, и витеблянку судили. Подробности рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский, сообщают «Минск-Новости».

Разведенная жительница Витебска несколько лет назад познакомилась с мужчиной, которого пригласила к себе жить. Первое время отношения были вполне счастливыми, но в последние полгода начались проблемы: сожитель витеблянки перестал работать, а жил за ее счет.

В прошлом году на праздник 8 Марта пара вместе выпивала с самого утра, но подарок от своего кавалера витеблянка так и не получила. К вечеру она решила высказать ему все, что думает по этому поводу, а заодно заявила, что устала содержать здорового 47-летнего мужчину. На эмоциях женщина схватила нож и ударила им сожителя в грудь. Все обошлось: мужчина сам вызвал скорую и даже пытался выгородить любимую — он рассказал милиционерам, что лично нанес себе удар ножом, чтобы сожительница не выгнала его из дома.

Однако в эту версию не поверили, и женщина решилась рассказать правду. Ее судили и признали виновной по ч. 1 ст. 147 УК («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»).

По приговору суда витеблянке предстоит провести 3,5 года на «домашней химии». А если бы все закончилось гибелью мужчины, ей грозило бы до 15 лет лишения свободы.