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Литва доставила в Украину партию 155-мм артиллерийских боеприпасов

  • 7.03.2024, 23:18
Литва доставила в Украину партию 155-мм артиллерийских боеприпасов

Боеприпасы сейчас является одной из основных потребностей украинских военных.

Литва передала Украине очередную партию военной помощи. ВСУ получили новые артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Министр написал, что Вооруженные силы Украины получили очередную партию 155-мм артиллерийских снарядов.

По его словам, это произошло сегодня. Однако больше никаких подробностей он не привел.

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