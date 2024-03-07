Литва доставила в Украину партию 155-мм артиллерийских боеприпасов 7.03.2024, 23:18

Боеприпасы сейчас является одной из основных потребностей украинских военных.

Литва передала Украине очередную партию военной помощи. ВСУ получили новые артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Министр написал, что Вооруженные силы Украины получили очередную партию 155-мм артиллерийских снарядов.

По его словам, это произошло сегодня. Однако больше никаких подробностей он не привел.