Буданов рассказал, как провалился блицкриг РФ под Киевом 7.03.2024, 23:38

Кирилл Буданов

Оккупанты шли на Киев с территории Беларуси.

Главное управление Министерства обороны получило от надежного информатора данные о намерении россиян захватить аэродром Антонов в Гостомеле 24 февраля 2022 года. Об этом рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью Zeit.

По его словам, для обороны Антонова были отправлены опытнейшие разведчики-спецназначения. Глава ГУР докладывал президенту Владимиру Зеленскому данные о ситуации на поле боя в Гостомеле, полученном от своих подразделений, задействованных в обороне аэродрома.

«Понятно, что люди, которые видят десятки стреляющих в их сторону вертолетов, не совсем счастливы», - отметил Буданов.

Подразделения Сил безопасности и обороны Украины провели контратаку против российских оккупантов во второй половине дня 24 февраля. В результате, к концу ночи в бою удалось ликвидировать около 80 вражеских десантников.

«Далее взлетно-посадочная полоса аэродрома была повреждена украинской артиллерией, чтобы сделать невозможным посадку военно-транспортных самолетов государства-агрессора», - рассказал Буданов.

Битва за аэродром в Гостомеле сорвала московский блицкриг и разбила намерения РФ оккупировать Киев «за три дня», подчеркнули в ГУР.