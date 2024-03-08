Умер патолог Эпштейн, открывший «вирус рака» 8.03.2024, 5:13

Энтони Эпштейн

Он скончался в возрасте 102 лет.

Доктор Энтони Эпштейн, сыгравший ключевую роль в открытии первого вируса, способного вызывать рак у людей, ушел из жизни.

Доктор Эпштейн умер в своем доме в Лондоне 6 февраля. Его смерть подтвердили в Бристольском университете, где Эпштейн был профессором патологии с 1968 по 1985 год, а также 15 лет заведовал кафедрой, пишет The New York Times.

Энтони Эпштейн родился 18 мая 1921 года в Лондоне и получил образование сначала в Тринити-колледже Кембриджского университета, затем — в медицинской школе больницы Миддлсекс в Англии. Покинув Бристольский университет в 1985 году, доктор Эпштейн стал стипендиатом Вольфсон колледжа Оксфордского университета и оставался работать в нем вплоть до самого выхода на пенсию в 2001 году.

Посвященный в 1991 году королевой Елизаветой II в рыцари патолог вошел в историю благодаря революционному открытию, которое он сделал вместе со своей докторанткой Ивон Барр в 1964 году. Путь к открытию вируса, который теперь носит его имя, не был простым. Эпштейн принял решение начать его поиски после того, как на случайной лекции узнал о том, что по Уганде распространяется загадочная болезнь, вызывающая появление на лицах у детей чрезвычайно больших опухолей. Доктор забросил все свои текущие проекты, чтобы найти причину необычной злокачественной опухоли.

«Я думал, что это должен быть какой-то биологический агент. Я работал над куриными вирусами, которые вызывают рак. И у меня были опухоли на передней части головы, которые вызывают вирусы. Я думал, что это что-то, что переносится каким-то насекомым», — рассказывал Эпштейн в эфире BBC Health Check в 2014 году.

К поискам присоединилась докторантка Эпштейна Ивонн Барр. Они вместе изучали многочисленные образцы биопсии опухолей, которые переправляли самолетами из Уганды. Длительное изучение материалов не давало результата, пока Эпштейн не исследовал очередной образец с помощью мощного электронного микроскопа и не заметил четкую вирусную сигнатуру вируса герпеса. Эпштейн, Барр и Берт Ачонг, которые вместе готовили образцы для электронной микроскопии, объявили о своем необычайном открытии в научной статье, опубликованной в выпуске научного журнала The Lancet за март 1964 года.

Открытый ими возбудитель принадлежит к семейству герпесов и является одним из самых распространенных вирусов на планете. Исследование вируса Эпштейна-Барр продолжается до сих пор. Ученые открывают все новые факты о том, какой вред вирус, носителями которого, по оценкам, являются около 90% взрослого населения мира, наносит телу человека. К примеру, одно из недавних исследований связало ВЭБ с рассеянным склерозом. В 2014 году Эпштейн говорил в эфире BBC, что одним из его самых страстных желаний является разработка вакцины против ВЭБ. И человечество постепенно приближается к этому: сейчас две вакцины-кандидаты находятся на ранней стадии клинических исследований.