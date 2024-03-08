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Байден: Украина может остановить Путина

  • 8.03.2024, 8:09
Байден: Украина может остановить Путина

Президент США назвал условие.

Украина может остановить президента РФ Владимира Путина, если США дадут ей достаточно оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления перед Конгрессом 8 марта.

По его словам, со времен гражданской войны в США не было таких нападений на демократию, как сейчас. Глава Кремля Владимир Путин не собирается останавливаться в Украине. Он сеет хаос по всей Европе.

«Но Украина может остановить Путина. Украина может остановить Путина, если мы предоставим им оружие, такое как нужно», — отметил американский президент.

Политик заявил, что военная помощь Киеву блокируется теми, кто хочет столкнуть Америку с курса мирового лидерства. Также он упомянул в своей речи бывшего президента США Дональда Трампа. Он обвинил его в том, что он поддерживает Путина.

«Мой предшественник, бывший президент, говорит Путину — делай все, что ты хочешь. Это сказал бывший президент. Он поддержал российского лидера. Это ужасно и неприемлемо», — заявил Байден.

Он также отметил, что Соединенные Штаты не могут подставить Украину и Европу, а также весь свободный мир. Вашингтон должен ответить на вызов Кремля.

«История следит за нами. Мы не можем поставить Украину, Европу и весь свободный мир под риск. Я Путину говорил очень простые вещи – мы не отойдем, мы не упадем», — отметил Байден.

По словам президента США, он не допустит, чтобы американские солдаты оказались в Украине.

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