Байден: Украина может остановить Путина 8.03.2024, 8:09

Президент США назвал условие.

Украина может остановить президента РФ Владимира Путина, если США дадут ей достаточно оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления перед Конгрессом 8 марта.

По его словам, со времен гражданской войны в США не было таких нападений на демократию, как сейчас. Глава Кремля Владимир Путин не собирается останавливаться в Украине. Он сеет хаос по всей Европе.

«Но Украина может остановить Путина. Украина может остановить Путина, если мы предоставим им оружие, такое как нужно», — отметил американский президент.

Политик заявил, что военная помощь Киеву блокируется теми, кто хочет столкнуть Америку с курса мирового лидерства. Также он упомянул в своей речи бывшего президента США Дональда Трампа. Он обвинил его в том, что он поддерживает Путина.

«Мой предшественник, бывший президент, говорит Путину — делай все, что ты хочешь. Это сказал бывший президент. Он поддержал российского лидера. Это ужасно и неприемлемо», — заявил Байден.

Он также отметил, что Соединенные Штаты не могут подставить Украину и Европу, а также весь свободный мир. Вашингтон должен ответить на вызов Кремля.

«История следит за нами. Мы не можем поставить Украину, Европу и весь свободный мир под риск. Я Путину говорил очень простые вещи – мы не отойдем, мы не упадем», — отметил Байден.

По словам президента США, он не допустит, чтобы американские солдаты оказались в Украине.