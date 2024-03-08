В Украину едет армада бронетехники из Болгарии 8.03.2024, 8:13

Военный эксперт раскрыл подробности.

Болгария начала процесс передачи Украине БТР-60, БРДМ-2 и САУ 2С1 «Гвоздика».

При этом часть экспертов агрессивно восприняла новость, высказывая претензии к тому, что БТР-60 морально устарел, БРДМ-2 в крайне неудовлетворительном виде и только к САУ 2С1 «Гвоздика» не возникло вопросов.

Однако Украина имеет большой опыт глубокой модернизации указанной модели БТР, которая способна превратить машину в эффективный комплекс ведения боевых действий в современных условиях.

Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко.

«Насчет болгарских БТР... Относительно БТР-60 отмечу, что да, это морально и технически устаревшая ББМ, но есть нюанс. У Украины богатый опыт работы с этим материалом. В целом, у нас достаточно богатый опыт по работе с БТР-60, и я не думаю, что в зону БД их отправят именно в том виде, в котором мы их получим. Доработка в нынешних условиях просто обязательна», - подчеркнул эксперт.

Болгария начала отправку 110 советских бронетранспортеров БТР-60 в Украину вчера, первые шесть из которых были загружены на грузовики и отправлены из Софии в Новый Искир.

В течение последних десяти лет было подготовлено и реализовано несколько крайне интересных проектов модернизации и улучшения старого советского БТР-60.

Самой интересной версией был БТР-60 «Хорунжий» - глубокая модернизация советского «старичка», от компании «Практика».

Причем модернизация в полном смысле глубокая - с новой компоновкой отсеков, повышенным уровнем бронезащиты корпуса и противоминной защиты и многими другими кардинальными изменениями.

У «Техимпекса» была интересная версия БТР-60ПБ-Т с боевым модулем БМ-23-2 и рядом других нововведений, в частности замена аналоговой радиостанции Р-123 на новые цифровые радиостанции КВ и УКВ диапазонов типа Motorolla, Kenwood и другие.

Также машины имели возможность получить комплект разнесенного бронирования, который повышает защиту машины от боеприпасов Б32 калибров 7,62*54 мм (790 кг), 12,7*108 мм (1024 кг) и 14,5*114 мм (1144 кг) по всем проекциям.