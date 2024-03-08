В очередях на выезд из Беларуси простаивает уже более 700 легковушек 4 8.03.2024, 8:28

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Количество автомобилей продолжает расти.

Очереди на выезд из Беларуси в страны Евросоюза продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

По состоянию на 22.00 7 марта выезда из Беларуси ожидает 730 легковых автомобилей и почти 3000 фур.

Для легкового транспорта самая напряженная ситуация сложилась в пункте пропуска «Брест». Здесь выезда в Польшу ожидает 300 автомобилей. Грузовики едут через «Козловичи». Вечером в четверг, 7 марта, там стояло 500 фур.

На литовском направлении в двух пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» простаивают по 180 легковушек и по 900 грузовиков.

Выезда в Латвию через погранпереход «Григоровщина» ожидают 70 легковых авто и 530 фур.

Напомним, Литва с 1 марта закрыла пункты пропуска «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Литовское правительство объяснило это тем, что местные службы ощущают дополнительную нагрузку по проверке и контролю после того, как Польша и Латвия оставили только по одному работающему погранпереходу на границе с Беларусью.

Ранее, с 18 августа прошлого года Литва также закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»). Тогда это было сделано в ответ на возможные угрозы со стороны размещенных в нашей стране наемников российской частной военной компании Вагнера.