Спецпредставителю Китая в Киеве показали обломки ракеты из КНДР 7 8.03.2024, 8:44

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Перед этим он побывал в Москве и посетил Брюссель.

7 марта специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе «дипломатического турне» посетил Украину и встретился с представителями украинских властей. Вместе со спецпредставителем Поднебесной прибыла в Киев и делегация КНР.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины.

Китайцы пообщались с главой ОП Андреем Ермаком, его заместителями, представителями Минобороны Украины, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В Киеве китайской делегации сообщили о ситуации на поле боя и работе «зернового коридора». Также китайцам рассказали о возвращении военнопленных, защите прав гражданских заложников и возвращении депортированных Россией украинских детей.

Среди прочего Ли Хуэй и членам китайской делегации показали обломки сбитой ракеты производства Северной Кореи, рассказали о том, как Россия использует для производства оружия комплектующие из третьих стран – как известно, в сбитых российских дронах находили много деталей и китайского производства.

Ознакомили представителей Китая с ядерной и радиационной безопасностью в условиях войны, рассказали о ситуации на ЗАЭС.

Также представители украинской власти обсудили с китайской делегацией Украинскую формулу мира и подняли вопрос о том, как Китай может способствовать прекращению насильственной депортации украинских детей, обмену пленными, демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС.

Отметим, что в рамках своего «тура» Ли Хуэй уже побывал в Москве и посетил Брюссель. Россия воспользовалась приездом спецпредставителя Китая для продвижения темы переговоров. Евросоюз призвал Поднебесную контролировать потоки товаров двойного назначения в РФ.