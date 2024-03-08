В Минске к 8 Марта появились специально «заряженные» тюльпаны 6 8.03.2024, 8:51

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Какие цветы и почем продают на улицах столицы.

Журналисты «Салідарнасці» прошлись по «горячим точкам» в районе Привокзальной площади, Немиги, Каменной горки, где посмотрели ассортимент, а также ценники на цветы белорусские и импортные в букетах.

Традиционно с 6 по 8 марта в столице разрешают продажу цветов, выращенных своими руками. В этом году в списке, опубликованном на сайте Мингорисполкома, 185 площадок для реализации живых цветов физлицами и отечественными производителями. Такие торговые точки расположены в разных районах города.

Выдача разрешений администрациями районов осуществляется по заявительному принципу. Заявитель обязан предоставить справку, подтверждающую, что реализуемая продукция выращена (произведена) на земельном участке, находящемся на территории Беларуси. А также документ, подтверждающий уплату налога. Перекупщики не допускаются.

Особое внимание журналистов привлекли специально «заряженные» к 8 марта тюльпаны.