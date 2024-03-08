«Достаточно залпа дальнобойной артиллерии, чтобы режим Лукашенко пошатнулся» 6 8.03.2024, 8:57

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Названо наиболее уязвимое для диктатора место возле границы с Украиной.

Эксперты программы российских и белорусских студий Совета внешней политики «Украинская призма» Ярослав Черногор и Павел Радя в статье для ТСН рассказали о том, как Украина может пошатнуть режим Лукашенко.

«Загруженность ряда компаний беларуского ВПК заказами для нужд русской армии является одной из обстоятельств маловероятности повторного вторжения с территории Беларуси.

Беларусь важна для РФ не столько как боевая единица, сколько как «тихая гавань», материальная и промышленная база, которая может помогать обеспечивать потребности ВС РФ.

Кроме того, официальный Минск является одним из каналов обхода западных санкций, что обусловлено введением меньшего спектра экономических ограничений против Беларуси.

Непосредственное участие режима Лукашенко в войне против Украины превратило бы белорусские предприятия ВПК и другие стратегически важные объекты в цель для украинской армии (то, от чего ВСУ содержались во время первой фазы полномасштабного вторжения), а для поражения некоторых из них, например Мозырьскому НПЗ, Украине было бы достаточно применять дальнобойную артиллерию.

Следовательно, вполне вероятно, что Россия столкнулась бы с перебоями поставки продукции военного назначения, а внутренняя стабильность режима Лукашенко сильно пошатнулась», — полагают эксперты.