«Слышу, что-то шоркает»: белорусский таксист пообещал не брать деньги с пассажирки 8.03.2024, 9:20

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За что?

Таксист из Минска опубликовал в соцсети TikTok видео, на котором поделился необычным для него опытом и рассказал своим подписчикам о пассажирке с ребенком, которая поразила его своим отношением к чистоте салона. «Такого я не видел за всю свою работу в такси», — заявил мужчина.

Сам водитель отнес пассажирку к классу «Премиум» и заявил, что поставил бы ей «10 звезд из 5» и пообещал не брать с нее денег за следующий заказ, если она будет вести себя таким же образом.

«Со своим бустером. Сели и я слышу: что-то шоркает. И я понимаю, что она надевает ребенку бахилы, для того, чтобы она случайно не испачкала мне салон», — рассказал таксист, который выкладывает свои видео под ником Tax4Soul.

Многие зрители в комментариях отмечали, что такое поведение пассажиров — «это элементарное уважение чужого труда», однако коллеги автора видео написали, что их опыт показывает, что на самом деле «такие люди сейчас реже мамонтов, их практически не осталось».

Один из комментаторов признался, что «тоже возил эту девушку» с девочкой и вели они себя аналогичным образом, на что автор видео ответил, что «скоро о ней все узнают и будет ездить бесплатно».

Кто-то из зрителей также внес «рационализаторское предложение» — выдавать таким культурным пассажирам «специальные карточки на 10 поездок начиная с 10% скидкой и до бесплатно».