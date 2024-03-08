Cтрана невыученных уроков 2 Ирина Гиндина, planeta.press

8.03.2024, 9:30

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Все стало очень предсказуемо.

По всем социологическим опросам, самая большая поддержка у президента России среди женщин 60+. Поэтому посмотрев ролики «отрядов Путина», вы получите исчерпывающую информацию об электорате нынешней власти. Эти престарелые люди в унисон вгоняют страну в пещерный анахронизм и навязывают мышление и взгляды предыдущей эпохи.

Свои устаревшие представления о жизни они передают подрастающему поколению. Интернет переполнен роликами марширующих в пилотках детей, стреляющих из игрушечных (пока) автоматов. Особенно впечатлило выступление «ветерана», который на утреннике в детском саду рассказывал малышам о том, что «умирать — это не страшно». Так и хочется спросить воспитателей и родителей этих детей: «К чему вы их готовите? К скорейшей бесстрашной гибели? Во имя чего?»

А к школьникам в Улан-Удэ на занятие по патриотическому воспитанию пришли вагнеровцы со своим флагом, на котором написано «Ничего личного – нам заплатили». Очень патриотично, скрепно и духовно.

Теперь учебная неделя в школах начинается с «Разговоров о главном». Эта такая политинформация, которая проходила еженедельно во всех советских школах. А еще в РФ возродили пионерию, т. е. Юнармию. Это пионерия, только с более милитаристским уклоном. В общем, нынешний режим ничего нового предложить не может. Советские методы воспитания в условиях капитализма. А чтобы этот искусственный симбиоз хоть как-то функционировал, специально для советников директоров школ по воспитанию, вводят денежную доплату. О чем и заявил с высокой трибуны Федеральному собранию президент РФ. Что ж…Не те нынче пошли комиссары-политруки. Не хотят просто за идею работать, доплачивать приходится.

Тем временем госпожа Мизулина-младшая возглавляет Лигу безопасного Интернета, продвигает закон о цензуре в интернете. Она занялась воспитанием студенчества и с целью узнать о настроениях молодежи посетила некоторые университеты.

Хотя студенты вели себя достаточно доброжелательно, но вопросы об ограничениях и запретах в интернете вызывали у чиновницы раздражение. А услышав вопрос о мобилизации срочников, который волнует молодых людей, она не стала на него отвечать, а просто прибегла к угрозам. Диалог представителя власти с молодежью не сложился.

Подрастающее поколение России, если за ним не «присмотреть», – безусловная угроза существующему режиму. Ведь агрессивная политика Кремля привела к изоляции страны и невозможности международного сотрудничества, в то время как молодежь традиционна открыта миру и желает быть его частью. Поэтому, чтобы перекрыть доступ к нежелательной информации и иметь возможность контролировать каждого, Госдума предложила правительству создать Всероссийскую систему родительского контроля. Будут ли родители иметь доступ к данному ресурсу неизвестно, но государство в автоматическом режиме сможет отслеживать каждого школьника.

Но это планы, а пока «Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет» выпустил памятку, как понять попал ли школьник в зону риска. Т. е. изначально, школьники определены в потенциальных террористов и экстремистов. Во всяком случае, такими они будут считаться, если будут знакомиться с «публикациями иноагентов и лидеров общественного мнения, придерживающихся проукраинской и западной политики». Здесь и заканчивается интернет как территория свободы.

Но согласится ли новая генерация с этим или противоречия станут цивилизационно непреодолимыми? Ведь кроме старых советских наработок власти ничего не могут предложить молодежи. Но они были хороши для той эпохи, той идеологии, когда большая часть общества наивно, но искренне верила в светлое будущее, равенство, братскую дружбу. Какие цели сейчас ставит перед новым поколением кремлевские правители. Бесконечная война и поиск внутренних врагов?

1985 год. Разгар афганской войны, чтобы нивелировать репутационные издержки от ее ведения и познакомить молодежь мира с преимуществами советского строя, был организован Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Через шесть лет СССР рухнул.

2024 год. Разгар украинско-русской войны. В России проходит Всемирный фестиваль молодежи. 20 тыс. представителей разных стран на деньги российского народа веселятся и знакомятся со страной и ее «достижениями». Все очень предсказуемо. Надеюсь, только шесть лет ждать не придется.

Ирина Гиндина, planeta.press