Симоньян устроила истерику из-за предупреждения посольства США 8.03.2024, 9:44

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МАРГАРИТА СИМОНЬЯН

Пропагандистка хочет, чтобы западные страны поделились информацией об атаке на Москву.

В посольствах США и Британии в России поделились предостережением о том, что в течение ближайших 48 часов в Москве есть угроза терактов.

На эти сообщения отреагировала российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Она потребовала, чтобы западные страны «поделились» имеющейся у них информацией с российскими спецслужбами.

«Посольства США и Великобритании предупредили об угрозе терактов на 8 марта в Москве. Скоординировано. Просят избегать массовых мероприятий в течение 48 часов. Недорогие «партнеры»! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и поступили. А если нет – то это пособничество», – заявила пропагандистка.