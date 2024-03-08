В Литве арестовали шпионов Лукашенко 1 8.03.2024, 10:02

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Стало известно, чем они занимались.

В конце прошлого года Литва задержала лиц, шпионивших в пользу режима в Беларуси.

Об этом сообщает LRT.

Во второй половине 2023 года в Литве были задержаны несколько человек по подозрению в сборе и передаче несекретной информации о Вооруженных силах Литвы, а именно:

добровольческих силах национальной обороны;

о передвижении военной техники и местах ее дислокации;

гражданских объектах стратегического значения.

«Подозреваемые собирали интересующую иностранной разведки информацию, передавали ее заказчику и получали за это вознаграждение, выполняя при этом задания соответствующих белорусских структур», - сообщили в прокуратуре Литвы.

Подозреваемые являются гражданами Литовской Республики, не имеют разрешений на работу с секретной информацией и доступа к такой информации.

Глава ДПС подчеркнул, что граждане, отправляющиеся в Беларусь, подвергаются риску быть завербованными на границе и что белорусские службы могут также попытаться завербовать белорусских граждан, работающих в Литве. По словам главы ДГБ Литвы Дарюса Яунишкиса, эти службы «более агрессивны».

«Используя запугивание, службы пытаются завербовать и сотрудников литовской дипломатической миссии в Беларуси, но пока безуспешно, должен подчеркнуть», - сказал Яунишкис.