В Литве арестовали шпионов Лукашенко

В Литве арестовали шпионов Лукашенко1
- 8.03.2024, 10:02
- 8,546
Стало известно, чем они занимались.
В конце прошлого года Литва задержала лиц, шпионивших в пользу режима в Беларуси.
Об этом сообщает LRT.
Во второй половине 2023 года в Литве были задержаны несколько человек по подозрению в сборе и передаче несекретной информации о Вооруженных силах Литвы, а именно:
добровольческих силах национальной обороны;
о передвижении военной техники и местах ее дислокации;
гражданских объектах стратегического значения.
«Подозреваемые собирали интересующую иностранной разведки информацию, передавали ее заказчику и получали за это вознаграждение, выполняя при этом задания соответствующих белорусских структур», - сообщили в прокуратуре Литвы.
Подозреваемые являются гражданами Литовской Республики, не имеют разрешений на работу с секретной информацией и доступа к такой информации.
Глава ДПС подчеркнул, что граждане, отправляющиеся в Беларусь, подвергаются риску быть завербованными на границе и что белорусские службы могут также попытаться завербовать белорусских граждан, работающих в Литве. По словам главы ДГБ Литвы Дарюса Яунишкиса, эти службы «более агрессивны».
«Используя запугивание, службы пытаются завербовать и сотрудников литовской дипломатической миссии в Беларуси, но пока безуспешно, должен подчеркнуть», - сказал Яунишкис.