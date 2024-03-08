«Вот и у меня с подругой случился «щелчок» 1 8.03.2024, 10:23

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Истории белорусок в возрасте 40+, у которых получилось взять от жизни все.

Идея «иметь в жизни все» часто оказывается нарциссической ловушкой, которая приводит лишь к истощению и бесконечному сравнению с другими — разумеется, не в свою пользу. Но только не в случае с героинями статьи на сайте onliner.by. Белоруски Светлана Комарова, Татьяна Кочеткова и Ирина Юдина воплощают мечту о невозможном: они сумели найти тот самый несуществующий баланс между ролями владелицы бизнеса, мамы, жены, хозяйки дома и красивой женщины.

«Решилась на большой шаг, когда была в декрете»

Знакомьтесь: Светлана Комарова, 40 лет, совладелица бренда одежды MurMur.

— Уже в 6 лет я точно знала, что у меня будет собственный дом моды или как минимум бренд одежды (улыбается. — Прим. Onlíner). Когда я поступала в Витебский государственный университет на художника-модельера, мама не пускала, говорила: «Нет, ты будешь учительницей математики, как и я!» Но я две недели не выходила из комнаты — и добилась своего. Мама отпустила.

После университета я начала работать на себя. Да, было несколько попыток пойти в наем, но все они быстро заканчивались. Я 12 лет занималась индивидуальным пошивом. Сама полностью придумывала эскизы, сама же их и кроила, отшивала. У меня было много заказчиц.

В то время в Беларуси уже начались модные маркеты, дизайнеры стали запускать свои бренды, набирали силу соцсети, маркетинг… И мы с подругой тоже решились на такой шаг, причем обе тогда были в декретном с маленькими детьми.

Почему-то считается, что жизнь в декрете — это сплошь уныние и вечный «день сурка». А я так не думаю! Наоборот, когда женщина рожает ребенка, ее идентичность перестраивается, и в голову приходят самые гениальные идеи. Что-то такое закручивается… Ты становишься более смелой. Все женщины, которых я знаю, сделали в декретном важный шаг: новый проект, собственный бизнес и так далее.

Вот и у меня с подругой случился «щелчок». Мы обе были в декретном и решились на большой шаг, хотя у нас была всего лишь тысяча долларов. Рискнули. Сделали первую коллекцию, приехали на модный маркет, выставлялись где-то в коридорах торгового центра — и распродали все в ноль. Через несколько выходных отшили новую коллекцию — и снова распродали в ноль. Откладывали деньги, собирали, за несколько лет выросли — и… начался бизнес.

Я считаю, что идея «иметь в жизни все» — и красоту, и бизнес, и любящего мужа, и детей, и друзей — абсолютно нормальная. Стремление жить и развиваться само собой складывает большой пазл. Появляется муж, который тебя любит, прекрасные дети, окружение… Я считаю, что за плечами каждой женщины, которая чего-то добилась, обязательно стоит мужчина, который ее поддерживает, защищает и восхищается. Это очень важно. Мне повезло, мой муж Максим — именно такой. Он ни разу во мне не усомнился.

Замуж я вышла в 23 года, и с тех пор мы вместе. Я работала, наслаждалась жизнью, а потому первого ребенка, Демида, родила в 30 лет. Забеременела легко и просто. Но в то время — десять лет назад — на меня наклеили ярлык «старородящей». Это сейчас медицина стала более современной и детородный возраст сдвинулся. А тогда смотрели с осуждением… В 40 лет я неожиданно узнала, что снова беременна. Для нас с мужем это был сюрприз, и поначалу, скажу честно, я испугалась. Но оказалось, что в 40 лет все намного проще, чем в 30. Еще лучше, еще легче! Когда я приехала в роддом, вокруг меня было очень много женщин примерно 40 лет: кто-то рожал второго ребенка, кто-то — третьего или четвертого, а кто-то — первого. И сейчас это уже норма. Если в 30 лет я чувствовала себя «старой», то в 40 — молодой. Времена меняются.

Обратная сторона медали, конечно, тоже существует. Успех никому не дается легко, по мановению волшебной палочки. Переживаний и неудач хватает. Конечно, я очень сильно устаю. Младшему сыну, Милану, всего год, и я мало сплю. Но когда кормишь ребенка грудью, что-то происходит на гормональном уровне. Появляются энергия и силы, даже если спишь всего по четыре часа.

Даже если я работаю 24 часа в сутки, я сама выбираю это и делаю именно то, что хочу делать.

Важная для меня миссия — создавать красивую и современную одежду не только в классической линейке 42—48-го размеров, но и plus size, а не вот эти «чехлы для танка». И в размере plus можно быть счастливой, привлекательной, здоровой, спортивной, заниматься бизнесом, иметь прекрасную семью, рожать детей. Знаете, я перепробовала все диеты, все марафоны мира, спорт, бег, фитнес… А вес не уходил. И я всю жизнь страдала от того, что не могла выбрать себе одежду. Вот это ощущение, когда приходишь в магазин, а тебе говорят: «У нас такого размера нет!» Приходишь к любому врачу, а он пугает ожирением… Это послание социума — «ты не такая, ты неправильная» — может вылиться и в ненависть к себе, и в депрессию, и в нечто похуже. Сейчас мне не стыдно признаться, что да, мне 40 лет и я ношу 58-й размер. И при этом считаю себя красивой и шикарной (улыбается. — Onlíner)! Но чтобы это понять, у меня ушло много лет на борьбу с собственным телом.

«Я действительно родилась с потенциалом»

Татьяне Кочетковой, владелице магазина одежды Takostore, 51 год, и она наслаждается своим возрастом.

— Сколько себя помню, я хотела хорошо выглядеть и модно одеваться. Поэтому, когда пришло время выбирать профессию, у меня не было сомнений. Я должна была стать тем, кто будет делать женщин красивыми, — так и оказалась в Витебском технологическом институте легкой промышленности.

После третьего курса вышла замуж, и мы с Алексеем до сих пор вместе — уже 31 год в браке. Мне удалось совместить рождение ребенка и учебу на дневном отделении. Дочь Илону смотрели бабушки и мой муж — спасибо им за поддержку! Я окончила пятый курс без академического отпуска и прочих отсрочек.

В те времена в моем родном городе, Барановичах, практически невозможно было найти работу. Но я прошла собеседование — 250 человек на место! — и стала секретарем в страховой компании. Я была достаточно амбициозна. Плюс не могла сидеть дома, у меня просто не было такой возможности. Муж работал слесарем, его зарплата была скромной, а дочке исполнился год.

Тогда же в Беларуси началась эпоха челноков. Многих это захватывало: достаточно большие и быстрые деньги. И я стала совмещать офис и работу на себя. В 1995 году, 29 лет назад, официально стала индивидуальным предпринимателем — и занимаюсь этим до сих пор.

В итоге офисную работу я оставила. Мой бизнес рос, несмотря на сложности. И мне даже удалось родить второго ребенка в таком ненормированном рабочем ритме (улыбается. — Onlíner). Сына назвали Иваном. Скажу честно, быть одновременно мамой двоих детей, женой, предпринимательницей и хозяйкой дома — это не так просто. Спасибо мужу, который временно уволился и помогал мне с ИП. Вдвоем, в тандеме мы долгое время проработали вместе. Хотя в итоге все же решили работать в разных сферах — не зря поговорка советует не хранить все яйца в одной корзине.

За то время, что я занимаюсь предпринимательством, я вырастила двоих детей, построила дом, посадила много деревьев, купила квартиру в Минске, дала дочери и сыну образование… Сейчас живу на два города: Минск и Барановичи. Ближайшие полгода в моем календаре расписаны поминутно. Да, я живу в бешеном ритме. Работаю, три раза в неделю хожу на спорт, путешествую, осваиваю горные лыжи, организовываю фотосессии, езжу на йога-ретриты и в фитнес-туры, собираюсь окончить модельную школу… Хочу успеть все и впихнуть невпихуемое (смеется. — Прим. Onlíner).

Я основной добытчик в семье. Наверное, можно было бы сокрушаться из-за этого. Но я правда нестандартная, не такая, как все вокруг. Действительно родилась с потенциалом. И движусь к целям, когда меня кто-то разозлит. Я выросла в не самой благополучной семье, и учиться создавать здоровую эмоциональную атмосферу в доме, как и финансовое благополучие, мне пришлось самостоятельно.

Я стремлюсь дожить до 100 лет — и всем окружающим это транслирую. Удивительно, но в 51 год быть стройной, активной и жизнерадостной считается чуть ли не подвигом. А я убеждена, что 50+ лет — самое время наслаждаться жизнью. Просто нужно уметь находить радости в мелочах, не стесняться из-за дурацких стереотипов и не прятать свой потенциал в самый дальний угол шкафа. Подруги говорят мне: «Прекращай выкладывать свои фото в купальнике, бабуля!» — а я никого не слушаю. Обожаю спорт и принимаю свое тело с любовью. В 51 год могу наконец позволить себе роскошь выкладывать фото без фильтров и обработки.

Да, я сумела найти себя в бизнесе, но при этом мне важно оставаться женщиной — милой, доброй, нежной, которая носит красивые соблазнительные пеньюары, вкусно пахнет и притягивает взгляды мужчин.

«Если ты занимаешься бизнесом, нужно готовить детей к самостоятельности»

Ирине Юдиной 54 года, она владелица цветочного магазина «Дом цветов» и мама троих детей — но, поверьте, жизнь многодетного родителя вы наверняка представляли себе иначе.

— Моя мама очень рано осталась без мужа и, чтобы выжить с двумя детьми, работала на трех работах: днем — экономист, вечером — уборщица. Поэтому что такое зарабатывать деньги, я знала с детства. Уже со второго класса я подметала и мыла подъезды.

В 20 лет, в 1994-м, я начала работать в цветочном магазине. Первые мои букеты — это, конечно, обнять и плакать (смеется. — Прим. Onlíner). Но ничего, со временем набралась опыта, открыла ИП, получила высшее образование… В какой-то момент у меня было много точек с цветами, сейчас остался один магазин. А еще я открыла курсы флористики.

Параллельно с бизнесом росла и моя семья. В 22 года я родила Алину, в 38 — Антона, в 42 — Богдана. Мои дети росли здесь, в цветочном магазине. Помогала моя мама, она была уже на пенсии и с удовольствием ковырялась в цветах и земле. Старшая сестра и ее дети тоже были рядом.

Дочка помогала мне работать на точках, а иногда просто игралась с цветами, составляя смешные детские букетики. Когда мы переехали в большой магазин — 100 квадратных метров — она бежала после школы ко мне. Здесь есть отдельные комнаты: одна — с письменным столом, вторая — с диваном и кухней. Дочка делала в цветочном магазине уроки, ела, отдыхала, потом шла на тренировку… Сейчас Алине 32, и она крутой флорист.

Точно так же выросли Антон с Богданом. Из гимназии — ко мне на работу: поели, поиграли, собрались на тренировку… У мальчишек, конечно, никаких позывов к флористике. Но на праздники они всегда помогают: вынести мусор, подать что-то тяжелое, поперебирать цветы, вылить воду из ваз.

Работа флориста, на самом деле, тяжелая. Дети видели это с самого рождения — всю изнанку. И когда я говорю: «Все, ребята, праздники начинаются», — они понимают, что это такое. Помню, пришла домой после 14 февраля такая уставшая, просто сил нет, лишь бы лечь поскорее. Стоят два красавца: «Мы тебе ужин сделали!» Расцеловала обоих. На 8 Марта я ухожу как на сборы: рюкзак на плечи — и до свидания, дети. Поцелую, обниму, и они неделю маму не увидят. Потому что в праздники и я, и наемные работники — все тут с ночи до утра. Домой придешь на два часа, помылась, переоделась — и снова на работу. Нужно крутить букеты, и к шести утра уже едут первые доставки. Так что цветочный бизнес действительно очень непростой.

И если ты занимаешься бизнесом, нужно готовить детей к самостоятельности, иначе это трагедия для семьи. Ведь сейчас, посмотрите, дети не умеют остаться дома одни и занять себя делом.

Я считаю, если ты хочешь, чтобы дети понимали эту жизнь, нужно давать им ее пробовать. Нельзя всячески ограждать: «Ой, сидите здесь, а я побегу быстренько заработаю. Какой вам пирожок купить?» Нет. Пусть пробуют жизнь и знают цену заработанным деньгам.

У моих сыновей (им 12 и 15 лет) есть обязанности по дому: загрузить и разгрузить посудомойку, пропылесосить, развесить постиранное белье… И мальчишки отлично с этим справляются, здесь нет ничего зазорного. А за высокие оценки в четверти я даю им карманные деньги. И считаю, что это нормально — платить за хорошую учебу. Но не так, что «вымой посуду — дам тебе рубль». Вымыть за собой посуду — это обязанность по умолчанию.

В 17 лет может казаться, что жизнь после 50 — сплошь тоска и старость. Но мой личный пример это опровергает. В 54 я занимаюсь бизнесом, постоянно обучаюсь, у меня трое детей, дом, кот, собака, путешествия и спорт… Я обожаю водить автомобиль. Говорите, после 50 жизнь заканчивается? Хах! Я еще замуж собираюсь! (Смеется. — Прим. Onlíner.)