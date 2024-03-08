Уничтожено 50 бригад РФ: полковник ВСУ назвал условие контрнаступления в 2024 году 1 8.03.2024, 10:29

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Петр Черник

Плацдарм в «линии Суровикина» прорублен.

Силы обороны Украины смогут провести масштабную контрнаступательную операцию на фронте при условии достаточных поставок оружия от западных союзников. Такое мнение в интервью ТСН высказал военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник.

«Могут ли у нас быть предпосылки для контрнаступательных действий? Да почему же нет! В 2023-м году мы таки наступали. И я не считаю наше контрнаступление провальным... Оно не достигло тех оперативных задач, которые были поставлены - прорваться, условно, к Молочному лиману, там закрепиться и обвалить южный плацдарм. Но успех есть: 10 на 10 плацдарм в «линии Суровикина» мы прорубили», - говорит Черник.

Он отметил, что только по количеству уничтоженной артиллерии противника за период с мая по сентябрь 2023 года, Силы обороны Украины поставили абсолютный рекорд. Как отметил Черник, украинские военные смогли уничтожить более 3600 единиц российской артиллерии.

«Если делить на 72 - это полноценных 50 бригад. То есть это что-то немыслимое. А для того, чтобы мы вновь перешли в режим атакующей стороны, надо всего одно - оружия, оружия и еще раз оружия. О F-16 и ATACMS не говорил и не писал только ленивый, уже оскомина на языке, насколько нужно это оружие», - отмечает Черник.

Черник отмечает, что они могут заработать уже до конца лета.