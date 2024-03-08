Арестович превратился в Дугина 9 Алина Витухновская

8.03.2024, 10:35

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Алексей Арестович

Евразийство — это болезнь.

«Жизнь человека есть служение...

Гнилая суть либерализма и заключена в том, чтобы: у меня все было, а мне за это ничего не было».

Арестович превратился в Дугина. Евразийство — это болезнь. Поэтому бывших евразийцев (за редким исключением) не бывает).

Это псевдополитическая шиза, псевдофилософский гон, сопровождающийся эксцентричными и кажущимися эпатажными (как правило только говорящему) высказываниями.

Евразийство само по себе уже является научной психиатрической доказательной базой для изучения нынешней системы РФ как психиатрического, а не политического явления.

Алина Витухновская, «Телеграм»