Арестович превратился в Дугина9
- Алина Витухновская
- 8.03.2024, 10:35
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Евразийство — это болезнь.
«Жизнь человека есть служение...
Гнилая суть либерализма и заключена в том, чтобы: у меня все было, а мне за это ничего не было».
Арестович превратился в Дугина. Евразийство — это болезнь. Поэтому бывших евразийцев (за редким исключением) не бывает).
Это псевдополитическая шиза, псевдофилософский гон, сопровождающийся эксцентричными и кажущимися эпатажными (как правило только говорящему) высказываниями.
Евразийство само по себе уже является научной психиатрической доказательной базой для изучения нынешней системы РФ как психиатрического, а не политического явления.
Алина Витухновская, «Телеграм»