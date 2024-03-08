СМИ: Путин обсуждал обмен Навального всего за несколько часов до его гибели 3 8.03.2024, 10:49

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Неизвестные детали переговоров между Россией, Германией и США.

На основании разговоров с четырьмя источниками, знакомыми с деталями сделки по обмену Алексея Навального на арестованных на Западе россиян, издание «Агентство» восстановило картину драматических событий, закончившихся 16 февраля гибелью оппозиционера в полярной колонии.

Двое собеседников утверждают, что Путин в день смерти оппозиционера в колонии поселка Харп обсуждал обмен во время личной встречи с миллиардером Романом Абрамовичем. Как утверждает один из источников, президент России на словах выразил согласие на сделку.

Эта встреча Путина с Абрамовичем, по словам человека, знакомого с бизнесменом, состоялась утром 16 февраля, всего примерно за четыре часа до первого сообщения о гибели Навального.

Журналист Христо Грозев, знакомый с планами обмена, также слышал, что Путин вероятно согласился на него. «Из того что мы знали в последние дни до убийства было впечатление, что он (даже на удивление переговорщиков с российской стороны) согласился», — сообщил Грозев.

При этом Грозев уверен, что это было притворное согласие. «Думаю, что это было либо прикрытием планов об убийстве, либо стратегическим ходом, чтобы довести переговоры почти до конца, думая что раз Германия согласилась принципиально отдать Вадима Красикова, то при отсутствии Навального они согласятся его обменять и на другого, не настолько важного для Путина, заключенного«, — сказал Грозев «Агентству».

Один из собеседников трактует путинское согласие, если оно было, таким образом: «Узнав, что Запад готов отдать в Россию Красикова, Путин хладнокровно приказал убить Навального».

Знакомый Абрамовича осторожен в трактовке, предлагая прежде дождаться результатов расследования о гибели Навального.

Все собеседники «Агентства» сходятся в том, что Навальный был главным, но не единственным объектом обмена.

Российская сторона была готова выдать Германии и США соответственно Навального, а также журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и отставного американского морпеха Пола Уилана (оба находятся в российских местах заключения).

Двое собеседников говорят, что в ответ западные страны были готовы выдать пожизненно осужденного в Германии убийцу и офицера российских спецслужб Вадима Красикова, и кого-то из осужденных в США россиян.

Один из источников слышал, что в процессе переговоров звучало имя Владислава Клюшина, основателя компании «М13», которая сотрудничала с администрацией президента России и другими государственными органами (он осужден в Америке за хакерство и инсайдерскую торговлю).

Переговоры об обмене шли как минимум с весны прошлого года

Летом 2023 года Германия выразила принципиальное согласие на обмен Навального, в обсуждении этого вопроса участвовала лично глава МИД Германии Анналена Бербок, сказал один из источников. По словам всех собеседников, согласие на обмен за Навального дала семья, и именно она играла главную роль в лоббировании сделки.

В сентябре 2023 года операция по обмену приостановилась — это случилось после статьи в The Wall Street Journal, из которой впервые стало известно о подготовке обмена Навального на Красикова.

Снова обсуждение обмена активизировалось в декабре, когда Навального этапировали в колонию за Полярным кругом — семья убедила Запад, что началась подготовка к чему-то плохому.

Финально план обмена западными странами был согласован на встрече президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца в начале февраля, говорят два собеседника «Агентства». Об этом также писал Reuters со ссылкой на свой источник.

С декабря к Путину было отправлено несколько высокопоставленных российских эмиссаров, только одним из них был Абрамович, говорит один из источников. По словам другого, принципиальное согласие Кремля на обсуждение обмена Навального западным переговорщиком сначала передал глава путинской администрации Антон Вайно, уже после этого на разговор с президентом попал Абрамович.