«Вот это спецэффекты»: белорусок оригинально поздравили с 8 Марта 1 8.03.2024, 10:56

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Видеофакт.

Белорусские спасатели оригинально поздравили женщин с грядущим праздником 8 марта. Получилось зрелищно и очень экстремально: свои поздравления сотрудники МЧС озвучили с огромной высоты, под водой и даже в огне. Зрители (а в особенности — зрительницы) в соцсетях оценили старания спасателей.

Помимо того, что само поздравление от МЧС получилось, по словам девушек из комментариев под видео на официальной страничке в TikTok, «очень трогательным», «оригинальным» и «милым», зрители также высоко оценили то, как оно было снято.

Начинается ролик на огромной высоте, где один из сотрудников, стоя на специальном высотном подъёмнике, с помощью плакатов благодарит женщин за то, что ради них мужчины «покоряют новые вершины». Продолжается видеопоздравление трогательным признанием от аквалангиста под водой, который отмечает, что без женщин мужчинам «нечем дышать». А завершает ролик спасатель, который на фоне пылающего огня признается в том, что женщины «разжигают огонь любви» в сердцах мужчин и являются для них «светом, который их направляет».

«Вау, вот это спецэффекты классное видео», — восхищенно отозвалась о ролике одна из зрительниц.

«Вы хоть понимаете как они заморочились, чтобы снять это?», — задалась вопросом другая.

А один из немногочисленных мужчин в комментариях отметил, что после такого оригинального поздравления переплюнуть белорусских спасателей в грядущий праздник и удивить чем-то девушку, которая видела этот ролик, будет непросто.