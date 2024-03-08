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Захарова бросилась защищать Лаврова от «русофобов»

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  • 8.03.2024, 11:06
  • 2,336
Захарова бросилась защищать Лаврова от «русофобов»

И стала объектом насмешек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Глава МОК накануне категорично ответил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, который обвинил функционера в предательстве спорта.

Лавров назвал политически мотивированным отстранение атлетов из России от соревнований, на что глава МОК напомнил ему о войне в Украине и позорной ОИ-2014 в Сочи.

«Каждый день мы наблюдаем все более агрессивные заявления со стороны Баха, которого коллективный Запад втянул в русофобский курс», – заявила Захарова.

Такой пафос со стороны россиянки вызвала бурную реакцию у соотечественников. Любители спорта из РФ назвали слова Захаровой «воплями и соплями».

«Наблюдаем, а сделать ничего не можем. Только вопли и сопли», «Президент России занимается публичной пропагандой допинга, а Захарова все о Бахе печется, заботливая какая», – отмечают россияне.

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