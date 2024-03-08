ВСУ взяли в «огневой мешок» российских штурмовиков 8.03.2024, 11:12

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Их погнали захватывать позицию, о взятии которой командиры солгали Москве.

Российский Z-канал «Филолог в засаде» рассказал о разгроме штурмовой группы ВС РФ на одном из участков фронта.

Ее погнали захватывать позицию, о взятии которой командиры ВС РФ солгали Москве.

О происшествии Z-блогер сообщил 7 марта. Он уверяет, что среди ликвидированных в той бойне военных РФ были его знакомые, передает Диалог.UA.

Он резко отозвался о командирах РФ, которые, солгав Москве о зачистке позиции, фактически погнали на убой своих штурмовиков. При этом им не предоставили никакого огневого прикрытия.

«На днях погробили отряд штурмов… Артподготовки не было, обещанный «Солнцепек» не приехал, но был приказ на штурм. Люди попали в огневой мешок. С двух сторон обложили минометами, затем накрыли «кассетами» (кассетными боеприпасами - ред.) и добивали «птицами» (беспилотниками - ред.). Многих сразу задвухсотило (убило - ред.), плюс тяжелых трехсотых (раненых - ред.) вытащить не смогли», - рассказал Z-блогер.

На каком участке фронта произошел этот инцидент, он не уточнил. Однако, по данным российского ультрапатриота, подобные случаи в ВС РФ - это «не эксцессы, а систематические практики».