«Чувствую себя прекрасно, всем своим респект» 8.03.2024, 11:17

Врача скорой помощи, на которого напал пациент с топором, наконец выписали из больницы.

Фельдшера, ставшего жертвой неадекватного пациента с топором, наконец выписали из больницы. Об этом мужчина сообщил в своих соцсетях, пишет nashaniva.com.

Своему возвращению к нормальной жизни врач, которого зовут Глеб, посвятил несколько сторис. Он написал: «Живее всех живых. Я уже дома. Жив, здоров. Чувствую себя прекрасно, всем своим респект». На больничной койке врач провел почти месяц.

Напомним: в феврале пациент напал с топором на бригаду скорой помощи в Минске. Два медика попали в реанимацию. Вот что Глеб тогда рассказал телеканалу ОНТ:

— Мы приехали по адресу, нас встретил отец. Дал направление [на госпитализацию]. Но отец не предупредил, что он [пациент] агрессивен, что он неадекватен. Он сказал, что все хорошо и вы можете спокойно проходить.

33-летний минчанин нанес фельдшерам скорой помощи не менее 20 ударов топором в область головы и лица. Только благодаря тому, что отец, прибежавший на шум, сумел повалить сына на пол и забрать у него топор, дело не закончилось совсем трагично.

Выяснилось, что мужчина уже более 10 лет страдает психическим расстройством и буквально за пять дней до происшествия его выписали из больницы после очередного лечения. Однако лучше ему не стало.

Минчанина решили взять под стражу. Ему инкриминировали покушение на убийство двух лиц по ч. 1 ст. 14, п. 1 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса. А буквально через два дня мужчину отправили в РНПЦ психического здоровья.