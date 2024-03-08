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Урсула фон дер Ляйен спрогнозировала судьбу Путина

  • 8.03.2024, 11:19
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Урсула фон дер Ляйен спрогнозировала судьбу Путина

Заявление прозвучало на съезде Европейской народной партии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена: президент РФ Владимир Путин понесет ответственность за развязанную войну против Украины и военные преступления.

Соответствующее заявление она сделала на съезде Европейской народной партии, которая в четверг, 7 марта, выдвинула ее на второй срок, информирует Digi24.

Президент ЕК вспомнила о своей поездке в Бучу, и рассказала, что никогда не забудет выложенные в линию мешки с телами невинных граждан, как и не забудет отчаяние родителей, чьи дети были похищены Россией.

«И правосудие его (Путина - ред.) настигнет. Трибунал в Гааге ждет его», - заявила она.

По словам Ляйен, Европа продолжит поддерживать Украину и будет это делать столько, сколько потребуется, потому что сейчас нет более актуального вопроса.

Россия разрушает инфраструктуру в Украине, но не смогла разрушить мечту украинцев о свободной и успешной стране в самом сердце Евросоюза, добавила глава ЕК.

Она также заявила, что Путин несет ответственность за смерть российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в тюрьме в РФ.

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