Слонимский мясокомбинат выпустил колбасу «Веселые девчата»4
- 8.03.2024, 11:41
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Белорусы отреагировали с юмором.
На мясном комбинате в Слониме презентовали «весеннюю новинку» — колбасу «Веселые девчата». Креативное название нового колбасного изделия вызвало любопытство пользователей в соцсетях. Из чего же она сделана?
Новая колбаса Слонимского мясокомбината удивила не модным сочетанием цветов на упаковке, а интересным названием. Под постом о колбасе «Веселые девчата» в Instagram мясокомбината собрались ироничные комментарии.
«Из веселых девчат??? Конечно, ваши креативщики еще те!!!», — написал один из пользователей соцсети.
Производители убеждают, что для изготовлении новинки «использовано только высококачественное мясо свинины и говядины». Колбасу высшего сорта назвали «идеальным вариантом для приготовления сэндвича».
Журналист Onliner решил позвонить на предприятие и полюбопытствовать чем продиктован выбор такого оригинального названия.
На комбинате вопросу удивились, «ведь никто не думает, что докторская колбаса, к примеру, делается из медработников». Общую концепцию маркетолог предприятия объяснила следующим образом.
«Это жажда весны! Белорусские девчата очень веселые, красивые, заводные, энергичные. И нам хотелось это подчеркнуть. А розовый цвет вообще-то не только для Барби»
Новинку Слонимского мясокомбината уже можно найти в фирменных магазинах предприятия.
«Веселые ребята»
К слову, подобные названия в мире белорусских колбасных изделий, уже не новинка.
Ранее колбасу с названием «Веселые ребята» выпустил Гродненский мясокомбинат. В дополнение к ней идут и одноименные сосиски.