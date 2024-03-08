Слонимский мясокомбинат выпустил колбасу «Веселые девчата» 4 8.03.2024, 11:41

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Белорусы отреагировали с юмором.

На мясном комбинате в Слониме презентовали «весеннюю новинку» — колбасу «Веселые девчата». Креативное название нового колбасного изделия вызвало любопытство пользователей в соцсетях. Из чего же она сделана?

Новая колбаса Слонимского мясокомбината удивила не модным сочетанием цветов на упаковке, а интересным названием. Под постом о колбасе «Веселые девчата» в Instagram мясокомбината собрались ироничные комментарии.

«Из веселых девчат??? Конечно, ваши креативщики еще те!!!», — написал один из пользователей соцсети.

Производители убеждают, что для изготовлении новинки «использовано только высококачественное мясо свинины и говядины». Колбасу высшего сорта назвали «идеальным вариантом для приготовления сэндвича».

Журналист Onliner решил позвонить на предприятие и полюбопытствовать чем продиктован выбор такого оригинального названия.

На комбинате вопросу удивились, «ведь никто не думает, что докторская колбаса, к примеру, делается из медработников». Общую концепцию маркетолог предприятия объяснила следующим образом.

«Это жажда весны! Белорусские девчата очень веселые, красивые, заводные, энергичные. И нам хотелось это подчеркнуть. А розовый цвет вообще-то не только для Барби»

Новинку Слонимского мясокомбината уже можно найти в фирменных магазинах предприятия.

«Веселые ребята»

К слову, подобные названия в мире белорусских колбасных изделий, уже не новинка.

Ранее колбасу с названием «Веселые ребята» выпустил Гродненский мясокомбинат. В дополнение к ней идут и одноименные сосиски.