Вступления Швеции в НАТО: Россию взяли в клещи 1 8.03.2024, 11:42

1,292

Балтийское море стало озером Альянса.

Предпринятое Владимиром Путиным вторжение в Украину привело к тому, к чему не смогли привести две мировые войны и другие конфликты более чем за 200 лет, — отказу Швеции от нейтралитета. Через два года после начала российской агрессии Швеция стала 32-м членом НАТО, пишет The Moscow Times.

Балтийский блок

Почти годом ранее в альянс вступила Финляндия. И если во время холодной войны из членов НАТО выход к Балтийскому морю имели лишь Дания и Германия, то теперь все расположенные вокруг него страны являются членами блока — за исключением России. В результате базы российского флота в Петербурге и Калининградской области попадают в своеобразные клещи. А важнейший для России морской маршрут через Балтийское море оказывается под полным контролем НАТО.

Москва пригрозила принять некие «ответные меры политического и военно-технического характера в целях купирования угроз своей национальной безопасности». На самом же деле ровно такие меры с такой же целью уже приняла сама Швеция. Получив защиту со стороны других членов НАТО, она привнесет в альянс флот новейших подводных лодок и современных истребителей собственного производства, обеспечит прикрытие для Литвы, Латвии и Эстонии и станет важным связующим звеном между граничащей с Россией восточной частью Балтийского моря и Атлантикой.

В четверг Швеция официально вступила в НАТО. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил премьер-министру Ульфу Кристерссону, что все члены альянса приняли протокол о присоединении Швеции. Кристерссон же подписал в Вашингтоне документ о вступлении Швеции в НАТО и передал его госсекретарю США Энтони Блинкену.

«Балтийское море становится озером НАТО», — прокомментировал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

Стратегический остров

Швеции принадлежит имеющий стратегическое расположение остров Готланд, который местные военные называют «непотопляемым авианосцем в центре Балтики». До сих пор страны Балтии в случае нападения России могли бы получать военную помощь прежде всего через Сувалкский коридор, отрезок земли длиной около 100 км между Беларусью и Калининградской областью, где проходит граница Литвы и Польши. В НАТО он всегда считался наиболее уязвимым участком границ альянса и вероятной целью российской агрессии.