Боевик Ходаковский «слил» компромат на командиров РФ 8.03.2024, 11:48

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О чем стало известно?

Коллаборационист и бывший сотрудник СБУ Александр Ходаковский, который сейчас возглавляет батальон «Восток» ВС РФ, заявил, что их командиры расстреливают солдат. Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает focus.ua.

Оккупант вспомнил приказы Сталина о расстрелах людей и отметил, что сегодня его «наследие» продолжает жить, потому что командиры ВС РФ считают себя «вершителями судеб» и просто убивают подчиненных за невыполнение приказов.

По его словам, недавно арестовали командира роты одного добровольческого батальона, который расформировывается и будет вводиться в штатные армейские структуры. Офицер тут же написал показания, что расстреливал своих подчиненных.

«Ситуации на фронте бывают разные, и иногда ситуация не позволяет выполнить приказ, а иногда сам человек не находит в себе решимости рискнуть собой. Но не потому, что за спиной была Москва, а потому, что человек возомнил себя вершителем судеб и наделил себя правом забирать жизни — он стрелял в своих солдат, которые пришли в его подразделение добровольно. Он ответит за свои дела, но хочу заметить, что такое в голове не он носит один», — написал Ходаковский.