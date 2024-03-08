Медведев опять наговорил сорок бочек арестантов Александр Скобов, kasparov.ru

8.03.2024, 11:58

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Бывший зиц не просто кривляется со сцены.

Бывший зиц-президент Медведев опять наговорил сорок бочек арестантов. В экспертном сообществе по-прежнему преобладает отношение к эскападам Медведева как к недостойному серьезного содержательного анализа хулиганству и кривлянию фигуры, лишенной реального аппаратного веса. Между тем не подлежит сомнению, что выступления бывшего зиц-президента как минимум не вызывают возражений у «коллективного Путина». В противном случае его быстро заставили бы заткнуться.

Берусь утверждать, что это не просто троллинг ненавистного Запада «ради прикола». Через Медведева более серьезные члены путинской банды доводят до сведения Запада, чего они действительно от него хотят, но пока не говорят так открыто. И независимо от степени «расширения сознания», Медведев достаточно внятно формулирует их коллективные представления о мире и программные устремления.

Еще в первый год полномасштабной агрессии путинской России против Украины Медведев вполне внятно сформулировал концепцию о праве государства применять вооруженное насилие на территории другого государства для защиты произвольно им определяемых «жизненных интересов». Вот такое новое понимание международного права. Хотя какое оно новое? Именно так и действовали хищные и агрессивные державы не одно тысячелетие. И все попытки создать какую-то систему международной безопасности сводились к попыткам это право хищного и наглого ограничить.

Современное международное право признает, что государство может применять военную силу в ответ на применение военной силы против него или его союзника. Это называется правом на самооборону, в том числе и коллективную. «Концепция» юриста Медведева претендует на право государства применять военную силу помимо случаев, описанных в международно-правовых актах. Это не право на самооборону от агрессии, а право на агрессию.

Медведев уточнил тогда, что международные институты (включая ООН) могут существовать лишь постольку, поскольку они не мешают России реализовывать это свое «право». Если же они будут мешать, они просто перестанут существовать. Жило же человечество тысячелетия без ООН. До столь смелых заявлений не доходили ни путинский Риббентроп — Сергей Лавров, ни его эксцентричная пресс-секретарша. Между тем в недавнем многостраничном аналитическом докладе близких к Кремлю «валдайских мудрецов» прямо ставится вопрос о необходимости «демонтажа» ялтинско-потсдамского международного порядка как препятствующего «суверенным государствам» в защите их «национальных интересов».

Тема «суверенитета» — одна из самых излюбленных тем как путинской обслуги, так и самого диктатора. Под суверенитетом они понимают возможность использовать любые средства для сохранения и реализации власти правящей элиты. Не считаясь с общепринятыми нормами права. Как внутри страны, так и за ее пределами. Причем и Путин, и его холуи неоднократно заявляли, что суверенитет складывается из многих компонентов, не все из которых в равной степени имеются у разных государств. Есть государства с полным суверенитетом, а есть с неполным.

А как же международно-правовое равенство всех государств? Так ведь это элемент оторванной от реальности, искусственной, лживой и нежизнеспособной ялтинско-потсдамской системы, которая и подлежит ликвидации. Как и запрет на одностороннюю насильственную перекройку границ. Как объяснил в своей последней «лекции» Медведев, есть границы географические, а есть стратегические.

Государства, обладающие полным суверенитетом, могут расширять свои географические границы до тех, которые они считают своими стратегическими границами. За счет государств, не обладающих полным суверенитетом. В этом и заключается полный суверенитет. В возможности применять вооруженную силу на территории других государств, расчленять и даже полностью упразднять их.

Полный суверенитет — это когда ты можешь объявить других частью себя. «Украина — это, безусловно, Россия», — торжественно провозглашает Медведев. И добавляет: «Должны кануть в небытие попытки игнорировать российское общественное мнение, справедливо считающее Украину и ее население частью своей общерусской цивилизации». А что делать, если украинское общественное мнение считает иначе? Оно игнорируется. Представление о том, что Украина — не Россия, должно исчезнуть навсегда.

Что такого сказал Медведев, чего бы в чуть более обтекаемой форме не говорил Путин в своих программных выступлениях и текстах? Вся путинская правящая «элитка» едина в глубочайшем внутреннем убеждении: она вправе навязывать с помощью насилия свою волю и свои представления другим людям и народам, не обращая внимания на их собственную волю и собственные представления. Их волю и представления всегда можно «переформатировать» при помощи все того же насилия.

Путинская «элитка» едина в своем маниакальном стремлении навязывать свою волю и свои представления другим людям и народам. Она едина в своем стремлении диктовать другим людям и народам, как им думать. Если в соседней стране думают иначе (про свою идентичность, про историю, про гендерную проблематику, да про что угодно), это уже достаточное основание для применения к этой стране вооруженного насилия.

Я не буду углубляться в спор о том, можно ли называть сумеречный мир их представлений об устройстве жизни идеологией. Я лишь утверждаю, что это мир представлений Гитлера и нацистов. Так же, как Гитлер и нацисты, они уже не могут остановиться. Так же, как с Гитлером и нацистами, с ними невозможен компромисс. В мире вырос новый нацистский монстр, и либо он сожрет этот мир, либо мир соберет свою волю и найдет в себе силы уничтожить монстра.

Александр Скобов, kasparov.ru