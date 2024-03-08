Вот так сюрприз: минчанин втайне построил на даче стильный дом и подарил его жене 5 8.03.2024, 12:11

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Дом уже стал местной достопримечательностью.

Минчанин Денис в сюрпризах знает толк: втайне от жены он построил стильный дом на даче и подарил его ей на день рождения, пишет realt.by. Таких историй мы еще не слышали, поэтому сегодня заглянули в СТ под Столбцами и оценили подарок — как выглядит, как устроен, сколько стоил, довольна ли супруга?

Барнхаус для дачи

Дачный участок под Столбцами находится практически в лесу — с двух сторон к нему подступают сосны да елки. Владеет семья им уже лет 5, но к освоению все руки не доходили.

— Мы живем в Минске с тремя детьми в небольшой съемной квартире и выехать на природу нам всегда за радость, — рассказывает Денис. — Строительство дачи у нас было в мечтах, в отдаленной перспективе. И вот я наконец созрел и решился. Заодно подумал, что если все сделать быстро и не афишируя, то получится сделать дом как подарок к дню рождения жены.

Денис понимал, что если надо быстро, то нужен каркасник. Образ будущего дома у него уже был — ему определенно нравился стиль барнхаус. Оставалось лишь сделать проект дома для семьи с тремя детьми, но с учетом бюджета в 40 тысяч долларов.

— Компаний в интернете хватает, в Минске можно даже посмотреть вживую выставочные дома, — рассказывает герой. — Из личных наблюдений могу сказать, что везде обещают строить быстро и качественно, везде требуют аванс, но редко с тобой детально прорабатывают проект — в одной конторе просто от руки планировку рисовали. В итоге выбрал ту, где и проект детальный в 3D сделали, и предложили что-то вроде индивидуальной рассрочки.

Всесезонный дом

В итоге Денис утвердил проект дома на 75 квадратов, с увеличенной террасой и антресольным этажом. Для него были важны и сроки — до дня рождения оставалось три месяца и к этому времени нужен был дом, который уже можно показывать.

— Если честно, то я оказался не готов к таким темпам — только недавно был просто кусок земли, а вот уже и винтовой фундамент готов, потом собран каркас, крыша. Ребята явно шли с опережением графика — каждый день мне в Вайбер прилетал фотоотчет с каким-то новым этапом сделанного. Сидишь такой в Минске, а где-то на даче дом растет без твоего участия.

За стройкой присматривал отец Дениса — он живет в Столбцах, поэтому всегда мог подъехать и оценить качество.

— Он у меня поклонник старой строительной школы, сам умеет и любит работать с деревом, поэтому был тоже удивлен, как быстро и без тех же блоков и кирпичей можно построить дачный дом.

Стоит отметить, что дом Дениса только номинально считается дачным — по всем параметрам это полноценное загородное жилье с удобствами городской квартиры. Снаружи барнхаус обшит металлом графитового цвета — для крыши и двух длинных стен использовался клик-фальц. Материал листовой, нарезается на производстве под заданные размеры, поэтому на месте его нужно лиши смонтировать. Благодаря специальному замку, картины легко и надежно соединяются. Торцы строения обшиты сосновым планкеном — его еще необходимо покрыть пропиткой.

Внутри стен заложено 200 мм каменной ваты, в качестве ветрозащиты использована МДВП «Белтермо». Потолки и полы тоже основательно утеплены.

— Проект имеет несколько интересных моментов, — говорит Антон, представитель компании Belstroyka PRO. — Например, витражное остекление гостиной выходит на северную сторону. Таким образом решается две задачи: летом помещение не будет перегреваться, и именно с севера открывается вид на сосны на участке, что было важно для заказчика.

Над зоной гостиной и кухни — второй свет, высота потолка в коньке почти 6 метров.

Над остальной частью дома сделана большая и светлая комната. И это не антресоль с низким потолком, где можно оборудовать лишь спальное место — стены второго этажа приподняты примерно на метр, скаты кровли не мешают функционально использовать подкровельное пространство в полной мере. Попасть туда можно будет по лестнице, которая в стоимость дома не входила.

Здесь отметим, что отец Дениса сделал ее сам, осталось лишь ее установить.

На первом этаже есть еще две спальни детей с окнами в пол (через них можно будет выйти на улицу). И два санузла — семья большая, удобства нужны всем.

В доме для отопления установлены два кондиционера, работающих в режиме теплового насоса.

— Второй кондиционер зря покупал, — говорит Денис. — Дом отлично держит тепло и быстро нагревается даже в минус 20. Техника классная и работает гораздо эффективнее электроконвекторов. Потребляет он 1,8 кВт, а тепла выдает в несколько раз больше. В условиях СТ вещь незаменимая — электричество здесь, во-первых, дорогое, а во-вторых, для работы классического электрокотла не хватило бы мощности. У нас тут нередко вовсе свет отключают, поэтому дополнительно под домом, а там пространство позволяет, предусмотрен бензиновый генератор для таких случаев. В планах установить подвесной камин на дровах в возле витражного остекления в гостиной.

Внутри предполагается интерьер в эко-стиле — стены и потолки обшиты имитацией бруса без покраски. На полах осталось положить плитку и ламинат, собрать мебель и установить сантехнику.

Денис поделился цифрами и по подключению инженерных сетей. Больше всего хлопот доставило электричество — пришлось тянуть кабель за 500 метров. Это обошлось в две тысячи долларов. Скважину на 33 метра пробили рядом с домом. С работой, насосом и оборудованием она обошлась в 2 тысячи долларов. Установлена также станция биологической очистки стоков — стоила она порядка 5 тысяч рублей.

Сюрприз удался?

Денис признается, что жена догадывалась о строительство — скрыть большие расходы из семейного бюджета не получилось. Но она все равно была приятно удивлена, когда увидела изменения на участке.

— Мы этим участком уже лет пять владеем и за эти годы там ничего не появилось, — смеется Денис. — Опять же, есть опыт наших друзей, который говорит о том, что стройка — это долго. Многие свои дома годами строили, а некоторые до сих пор не достроили. Жена ожидала увидеть начало стройки, поэтому очень сильно удивилась и обрадовалась одновременно, когда я ей показал почти готовый к заселению дом. Как только он появился, мы сюда стали чаще наведываться и даже пару раз уже ночевали. Сейчас мы живем мечтой, что 20 мая съедем из тесной квартиры на дачу — к этому времени установим сантехнику, повесим шторы, доделаем полы и лестницу. В планах провести все лето здесь. Но и в остальное время года планируем приезжать на выходные.

Денис говорит, что его дом уже стал местной достопримечательностью — люди подходят посмотреть на него, сфотографировать. Кто посмелее расспрашивает детально: что внутри, чем отапливать, как устроена канализация, кто построил, сколько стоил?

В планах построить беседку с гриль-зоной, доделать забор, благоустроить участок — дел на лето хватит.