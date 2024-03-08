Комитет ООН рассмотрел жалобу белорусок на отношение в тюрьме 5 8.03.2024, 12:17

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Марина Дубина

Фото: «Зеркало»

Вот что он решил.

7 марта комитет ООН по ликвидации дискриминации опубликовал решение по жалобе гражданок Беларуси Елены Дубовик и Марины Дубиной. Они обратились в ООН из-за унизительного отношения к женщинам в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске и в ИВС в Жодино в 2017 году. На документ обратило внимание издание «Позірк».

В решении Комитета отмечается, что дискриминационные условия содержания и жестокое обращение нарушали их права. Постоянное наблюдение за ними мужчинами-охранниками, отсутствие элементарных средств гигиены, мыла, туалетной бумаги и другие нарушения квалифицированы как жестокое обращение, нарушающее частную жизнь, достоинство и права заявительниц, которые «были приговорены к административному аресту на срок от 12 до 14 суток после <…> участия в массовых собраниях».

Комитет отметил, что обе жертвы содержались в плохих, антисанитарных и унижающих достоинство условиях в обоих местах лишения свободы.

«Их особые потребности как женщин, включая физиологические и медицинские, не были приняты во внимание и представляли собой дискриминацию по признаку пола», — заявил член Комитета Эльгун Сафаров.

«Отсутствие определенной зоны, здания или камеры, предназначенных для надлежащего размещения женщин — заключенных, и неспособность государства — участника Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации женщин [1979 года] собеспечить защиту их достоинства, неприкосновенность частной жизни и физическую и психологическую безопасность в этих учреждениях представляют собой нарушение Беларусью своих обязательств по Конвенции», — добавил эксперт.

Комитет напомнил, женщины в заключении должны находиться под присмотром и надзором сотрудников-женщин. Он также подчеркнул, что содержание женщин в учреждениях, не отвечающих их особым потребностям, представляет собой дискриминацию.

Комитет призвал Беларусь обеспечить полное возмещение ущерба, включая адекватную компенсацию, двум жертвам, а также их доступ к надлежащей медицинской помощи для устранения негативного воздействия на физическое и психическое здоровье.

Елена Дубовик и Марина Дубина были задержаны в Минске 15 марта 2017 года перед разрешенным Мингорисполкомом «Маршем нетунеядцев». Они были осуждены на 12 и 14 суток, а после того, как вышли из ИВС, обратились с жалобами в МВД, прокуратуру и суды на унизительное и дискриминационное отношение к женщинам в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске и в ИВС в Жодино.

Комитет ООН рассматривал жалобу белорусок четыре года. Марина Дубина — экс-директор «Экодома», одной из старейших экологических организаций Беларуси (ныне ликвидирована и признана экстремистской). Елена (Алена) Дубовик — также активист экологического движения.