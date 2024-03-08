«На все цветы наценка одинаковая!» 1 8.03.2024, 12:29

Гродненец рассказал, сколько можно было заработать на цветах 8 марта.

Вы видели в одном из спальных районов Гродно небольшой голубой фургончик «Your Flowers»? Несомненно, сегодня, 8 марта, он станет одним из самых посещаемых мест микрорайона.

Накануне главного весеннего праздника – Женского дня, журналисты av.by задались целью познакомиться с его владельцев. И здесь уже не столько про бизнес и идею, сколько про весну, красоту и праздник!

Небольшой голубой фургончик в одном из спальных районов Гродно обнаружили случайно. Не заметить его было невозможно: на фоне серости и дождливой погоды он очень выделялся среди всего остального транспорта и сооружений рядом! А когда мы заметили ещё на нём надпись: «Your Flowers», поняли, что не ошиблись.

Внимание покупателей привлекают разноцветные тюльпаны около фургона, а внутри него в ряд выстроились пышные и нарядные букеты из роз, хризантем! Мы уже представили, как аккурат 8 марта возле голубого автомобильчика в длинную очередь выстроятся мужчины, чтобы порадовать первыми весенними цветами своих любимых женщин. И ведь это будут не просто цветы, купленные в обычном павильоне или на улице с картонной коробки. Это будут тюльпаны, приобретённые в микроавтобусе, который наверняка хранит в себе много необычных историй. Ведь машине-то без малого 36 лет!

Найти хозяина цветочного фургончика труда не составило — живём всё-таки в век информационных технологий! А вот подловить его в свободное время оказалось задачкой со звёздочкой. Ещё бы — у предприниматели огромные тюльпанные теплицы, за которыми нужен глаз да глаз в канун мартовского праздника. Вовремя срезать цветы, развезти их по магазинам и клиентам — дел невпроворот! Но кое-что узнать удалось.

Итак, перед нами — чешский автомобиль Avia A21F 1988 года выпуска. Хозяин о технической начинке машины осведомлён мало, но, изучив тематические сайты, мы выяснили: чехословацкая фирма «Авиа» выпускала такие фургоны с 1983 по 1993 год.

Первые грузовые автомобили Avia А15 сошли с конвейера в 1968-м. Производились на бывшем авиастроительном заводе по лицензии французской фирмы Saviem. В СССР фургоны начали поставляться с 1980-х. Использовались в основном для перевозки пищевых продуктов и прочих товаров. Машины можно было часто увидеть с надписью: «Школьное питание»!

Именно этим и занимался яркий грузовичок в Витебской области, пока его не купил цветочный бизнесмен из Гродно.

К слову, дело это у парня семейное. Выращивали и продавали цветы его родители и даже бабушка. Так что, как признаётся Марк, выбора у него особо не было. Да и занятие хорошее. А ещё ароматное, красивое и прибыльное… Кстати, чтобы войти в него, сбережений много не надо! Если найдёте под подушкой $3 000, можно рискнуть и стать торговцем роз да мимоз.

— А мне вот всегда казалось, что цветочный бизнес — сезонный...

— Нет, он постоянный! Просто есть дни, когда спрос особенно большой. Разумеется, это 8 марта, 1 сентября, 14 октября… Ну а так каждый день у горожан появляется повод личный, чтобы подарить кому-то цветы.

— А есть цветы, которые приносят много прибыли? И наоборот — менее маржинальные?

— На все наценка примерно одинаковая. Есть только очень дорогие в закупке. На них маржа будет, конечно, меньше…

У Марка по городу несколько павильонов. Конкурировать с другими цветочными точками, которых в Гродно много, удаётся за счёт выгодного местоположения, цен и опытного флориста! Конечно, особой популярностью пользуется вот этот фургончик.

— Все думают, что здесь пекут очередные блины или торгуют шаурмой! А когда видят цветы, очень удивляются. Подобного в городе у нас ещё нет… Поэтому внимания, конечно, хватает.

Открывать цветочный магазин дорого и уже банально, говорит Марк. Поэтому вместо павильона гродненский предприниматель купил старенький 36-летний бус!

— В городе всё больше и больше появляется ресторанов на колёсах. Я подумал: а почему бы мне не замутить такой же фургончик, только цветочный? В магазине нужны дополнительные холодильники. Аренда и коммуналка дорогие… А здесь задачей самой сложной оказалось найти подходящий бус и минимально приспособить его к торговле! Отыскал такой в Витебской области. В нём перевозили продукты питания. Был он, конечно, весь ржавый, двигатель еле слышно урчал под капотом…

— Но мы его полностью переоборудовали, обшили внутри и перекрасили. Провели проводку и вставили счётчики. На все работы вместе с покупкой ушло около $4 000, — рассказывает гродненец. — Здесь дизельный двигатель, четырёхступенчатая механическая коробка передач, пружинная подвеска. Грузоподъёмность — свыше 3,5 тонны!

Чешский фургончик передвижной. На дальние расстояния ехать, конечно, никто не рискнёт, но из одного спального района в другой вполне себе можно перекатиться.

Для 8 Марта бизнесмен подготовил более 10 тысяч цветов! Конечно, в основном популярностью в эти дни пользуются тюльпаны. Стоимость их в текущем году средняя по городу — от 3,5 рубля. То есть если все продать, то за один день реально выручить около 10 тысяч долларов.

— В общем, работа эта хоть и тяжёлая, но круглогодичная! — говорит Марк. — Чтобы наполнить бус свежими цветами, трудиться надо всегда! А в канун праздника, сами понимаете, хлопот становится в разы больше! Тюльпан же нужно вовремя срезать.

Прощаемся с цветочным бизнесменом и желаем ему ещё более шикарных тюльпанов и щедрых покупателей. Ну а всем нашим читателям, и в этот день особенно автоледи, — хороших дорог, отличного настроения и огромных букетов весенних цветов!