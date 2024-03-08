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Чиновницам Гомельского горисполкома подарили на 8 марта поход в парную

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  • 8.03.2024, 12:39
Чиновницам Гомельского горисполкома подарили на 8 марта поход в парную

Деньги взяли из средств городского бюджета.

Чиновники Гомельского горисполкома потратили 1,5 тысячи рублей из средств городского бюджета на подарочные сертификаты к 8 марту для сотрудниц-женщин. Об этом пишет «Флагшток» со ссылкой на опубликованный срочный тендер.

На эту сумму планировалось закупить в срок до 4 марта 50 сертификатов для «оказания услуги в фито-парной». Каждый подарочный сертификат должен иметь номинал 30 рублей. Парилка должна обязательно находится в Центральном районе Гомеля.

По такому запросу поиск выдает только одно заведение в Гомеле. Речь о СПА-салоне, который находится недалеко от горисполкома. Заведение предлагает набор сертификатов на различную сумму. Наиболее близкая к той, что заявлена в тендере горисполкома, — 31 рубль. Сертификат на такую сумму включает полуторачасовой сеанс «Все включено» в фито-парной «Кедровая бочка» с двумя заходами и отдых с чаепитием травяного чая.

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