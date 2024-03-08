Известный российский «военкор» призвал к расправе над Киркоровым 3 8.03.2024, 12:45

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Пропагандиста возмутило появление певца в камуфляже.

В рядах кремлевских ультрапатриотов усиливается раскол. Военный РФ и известный Z-блогер Егор Гузенко («Тринадцатый») открыто призвал к убийству певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Дерзкий пост он опубликовал на своем канале 8 марта, передает Диалог.UA.

Гузенко разгневало появление Киркорова на премьере реалити-шоу «ТНТ» «Сокровища императора» в камуфляже. В ответ оккупант разразился оскорблениями в адрес певца РФ и призвал к его убийству.

«Очень надеюсь, что однажды он опять зайдет «не в ту дверь» и его там кто-нибудь примет. Я бы на такое посмотрел, как его палками или камнями забивают, например, а лучше и тем, и другим», - написал Гузенко.

Отметим, что и Гузенко, и Киркоров являются сторонниками путинского режима и горячо поддерживают агрессию против Украины.

В феврале 2024 года певец даже ездил на оккупированный Донбасс, но не по зову души: он таким образом пытался «отмыться» в глазах Кремля от участия в скандальной «голой вечеринке».