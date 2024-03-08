«Можем за красивые глаза отдать еще дешевле» 8.03.2024, 12:56

Почем в Минске продают цветы к 8 Марта.

Тюльпанщики начали делить удачные места еще с понедельника, и вот день икс настал. Накануне мы по традиции прогулялись по цветочным рядам и приценились к тюльпанам, мимозе и другим неизменным атрибутам праздника, пишет onliner.by. Маршрут такой: сезонный рынок — уличная торговля — флористический магазин. Везде продавцы надеются на бойкую торговлю 8 марта.

В прошлом году тюльпаны продавались по цене от 2,5 до 4 рублей, в этом году цена чуть выше — от 3 до 4,5 рубля. Мимоза тоже подорожала: год назад стоила от 1 до 15 рублей, сейчас — от 5 до 20. Но цены на цветы не статичны: чем ближе конец праздника, тем дешевле покупка. А еще можно торговаться, особенно если берете много.

Чтобы раньше других проникнуться праздничной атмосферой, отправляемся на сезонный рынок Комаровки. Людей достаточно много — прицениваются, спрашивают, выбирают. Несколько мужчин с охапками цветов спешат: похоже, что вышли в обед за цветами для коллег.

Тюльпаны тут в основном стоят 3—4 рубля за штуку, цена на мимозу зависит от размера ветки — среднюю можно купить за 8 рублей.

«Цветы недорого», — доносится откуда-то сбоку.

Продавцы привлекают внимание по-разному: кто-то зазывает слоганами, кто-то обещает отдать дешевле, потому что хочет домой, а кто-то выделяется среди конкурентов сервисом. Например, на одной из точек мы встретили комплект из 21 тюльпана с открыткой и упаковкой за 80 рублей. Один тюльпан отдают по цене 4 рубля — на языке маркетологов акция звучала бы «21 по цене 20».

Первые тюльпаны на Комаровке появились в субботу, но полноценный цветочный базар развернулся 5 марта.

— Сейчас более 140 торговых мест сезонного рынка заняты тюльпанами, из них более половины предложений — от производителей. В основном это Брестская область — те же люди, которые выращивают в сезон огурцы, помидоры, баклажаны. Цветы к 8 Марта высаживают за три месяца, выгоняют именно под этот праздник. Убрали урожай тюльпанов — заняли теплицы другим видом продукции. Там люди не скучают, — рассказывает Иван Ткачук, заместитель генерального директора по развитию Комаровского рынка.

По словам Ивана, ассортимент в этом году шире: 6 марта они даже насчитали 132 сорта тюльпанов разных оттенков. Но предложение рынка этим не ограничивается: еще есть подснежники, крокусы, примулы, гиацинты и даже ландыши.

С сезонного рынка уверенным шагом выходит Павел, у него в руках три букета — девушке, маме и бабушке. Поздравлять будет 8 марта, а до этого спрячет цветы в шкафу. Покупки обошлись молодому человеку в 80 рублей.

Навстречу нам идет Ксения, она тоже купила три букета. Самый большой — за 63 рубля — для любимой мамы, там 21 цветок. В остальных букетах по 7 цветков, они куплены по просьбе молодого человека — уже для его мамы и бабушки. На них цены были 21 и 24,50 рубля. Дарить цветы молодые люди тоже планируют 8 марта.

— А где будете прятать?

— Как обычно, за шторой, — улыбается девушка.

Недалеко от рынка цветы продают все желающие. В этом году физлицам Мингорисполком согласовал почти 200 торговых точек, вот список адресов в каждом районе. Подходим к одной из них узнать, как идут дела и кто покупает тюльпаны. «На офисы берут, для любимых женщин берут», — говорит продавец. Тюльпаны у нее по 4 рубля — из Пинска, там теплицы. На вопрос, сколько простоят, пожимает плечами.

— А как их ставить, как продлить жизнь тюльпанам?

— Нашли у кого спрашивать. Понимаете, это как елка: как повезет. Надо знать, когда они срезались, а этого никто не знает. Если они не перемерзшие, простоят больше, не осыплются.

Замечаем, как продавцы перетаскивают коробки с надписью «Мимоза» на другую сторону улицы — выглядит это так, будто они стремятся занять более солнечное место. Но дело в другом: сначала они стояли на велодорожке и «переехали» по просьбе велосипедиста. Кажется, что здесь царит конкуренция, но вот девушка-продавец бежит к соседней точке поменять купюру — и там ее выручают.

В глаза бросается компания молодых людей. Им сложно оценить спрос на цветы: это их первый раз за тюльпанным прилавком. Сезонная подработка «пришла» через знакомых, а цветы приехали из Пинского района. Часть лежит на прилавке, а остальные подмигивают лепестками из картонных коробок на заднем плане.

Седьмого марта молодые продавцы встали в шесть часов, а с семи уже на точке. Говорят, что цветами интересовались пока только бабушки и дедушки, и покупать дорого они не хотят, хотя молодые люди уже снижали цену.

— Начинали с 4 рублей, сейчас продаем по 3,50, но можем за красивые глаза отдать еще дешевле, — с ходу предлагает Павел.

Ребята признаются, что хотят продать побольше, так что будут стоять, пока есть люди. А вот сколько простоят купленные цветы?

— Если на балконе, в холодном месте и подрезать — неделю стоят, даже может 10 дней. Если в комнате, то дней 5—7.

Неподалеку находим прохожего, готового рассказать про купленные подарки. У Дмитрия в руках мимоза для бабушки — стоила 10 рублей. В этом году он поздравлял куратора и девочек из колледжа. Студенты скидывались, преподавателю подарили цветы, конфеты и кофе, а одногруппницам — по коробке конфет. Для парня праздник в этом году обошелся примерно в 50 рублей.

Спускаемся в переход — тут намного больше открытых коробок с цветочным товаром, чем наверху: возможно, в подземке просто теплее. Через час на одном из мест заметим пустые коробки и ноль продавцов — то ли все сбыли, то ли просто хотели домой.

Тюльпаны в переходе отдают по 4 рубля, достаточно крупные ветки мимозы — по 10.

— Завтра буду продавать по 30, возьмите сейчас, — уговаривает продавщица мимозы. Непонятно: то ли стратегия, то ли уловка.

Идем дальше, на очереди флористический магазин. Правда, не совсем обычный: в одном помещении продают цветы, кофе и белорусские сувениры. Тут тюльпаны голландские, их заказали еще в феврале. В холодильнике-витрине выставлены не все цветы: запас спрятан в темноте, поскольку так цветы дольше сохранят свежесть. Вообще, есть целая технология доставки и хранения. Например, цветы перевозят «на сухую» и некоторое время держат без воды. И сразу же делимся лайфхаком: если вы купили в магазине тюльпаны и знаете, что они не стояли в воде, в таком виде их можно держать еще несколько дней на балконе. Это продлит цветам жизнь.

Мимоза в цветочный магазин приехала из Италии. От абхазской она отличается повышенной пушистостью и, естественно, ценой: большая ветка обойдется в 20 рублей.

Чтобы реализовать больше цветов, продавцы откроют магазин 8 марта на час раньше, а закроют — на час позже. Непроданные цветы спишут, но вообще, у флористической кофейни есть еще два способа «ресайклинга для цветов»: розы засушивают и делают сухие букеты, а цветки, отколовшиеся от крупной ветки, кладут на кофейные блюдца в качестве комплимента для гостя.

Мы спросили у флористов, как продлить жизнь тюльпанам, и вот что они советуют:

Подрезать каждый день, делать прямой срез.

Следить за тем, чтобы вода была чистой, менять ее каждый день.

Каждый день мыть вазу с чистящим средством.

Убирать листья и лепестки из воды в вазе: в ней должны быть только стебли.