«Даже брестские водители удивлялись, отмечая, что такого никогда не видели» 1 8.03.2024, 13:15

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Белорус рассказал, как быстро пройти польскую границу.

Tochka.by поговорила с минчанином, который возвращался в Польшу через Брест после закрытия еще двух литовских пунктов пропуска. С 1 марта ограничения коснулись «Привалки», через которую ранее пролегал альтернативный маршрут в Варшаву.

Андрей (имя изменено) признался, что отправиться в Минск из Польши он решил не для того, чтобы встретиться с друзьями или навестить родных. Съездить в Беларусь его заставили срочные дела.

Собеседник выбрал в качестве средства передвижения автомобиль. Билет на автобус, по его мнению, стал слишком дорогим — 240 злотых (195 рублей). В итоге на машине даже при заправке в Польше выходит дешевле.

Еще до закрытия литовских пунктов пропуска, 28 февраля, на путь из Варшавы до Бреста белорус потратил 15 часов, 12 из них — на пересечение границы. Но на дорогу назад ушло в два раза больше времени.

Очередь ушла в лес

На обратном пути белорус оказался у пограничного переезда 2 марта в 16:00, полагая, что даже при возросшем спросе в понедельник желающих будет не так много, как в четверг-пятницу (перед длинными выходными).

Но его сразу удивил тот факт, что очередь легковушек уходила в лес.

«Обычной дороги до «отстойника» не хватило. И в какой-то момент очередь завернула на проселочную. Даже брестские водители удивлялись, отмечая, что такого никогда не видели», — рассказал собеседник.

До шлагбаума он добрался только спустя 13 часов — к пяти утра. В так называемой зоне ожидания белорус простоял еще три часа — до 08:00.

В 09:20 водитель заехал в белорусский пункт пропуска, в 11:10 прошел паспортный контроль, в 12:00 въехал на мост, в 13:00 приехал к полякам и в 15:00 пересек границу. Итого: 23 часа.

Бизнес на мучениях

На фоне ажиотажа снова возник бизнес по продаже мест в очереди. Местные «предприниматели» подходят к обладателям минских номеров. По признанию Андрея, ему предложения на разных участках поступали трижды — в первый раз еще на последней заправке.

Цены за то, чтобы оказаться на сто машин ближе, варьировались от $80 до $60 и 60 евро.

Изначально не было понятно, насколько все плохо. В моменте скопилось более 350 машин (они растянулись примерно на три километра). Но собеседник все же решил не «кормить» ушлых бизнесменов.

Хотя такой доход нельзя назвать однозначно «халявным». Брестские водители ведь тоже стоят в очереди. И не пропускают перед собой, а действительно продают свое место, после чего уезжают.

Как пройти белорусско-польскую границу быстро?

У Андрея уже появился «план Б». Пока стоял в очереди, брестские автомобилисты рассказали, как в этих условиях добраться относительно быстро и бюджетно.

Из Варшавы до Тересполя и из Бреста до Минска можно доехать на поезде (как и наоборот). А границу пересечь на маршрутке, которая соединяет приграничные города. Она ходит часто, поэтому найти место и купить билет по факту не составит труда.

Остальное — в любом случае лотерея. Андрей мог бы обещать себе пока на границу ни ногой. Но есть личные и бытовые обстоятельства, которые периодически заставляют возвращаться на родину.