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Литовские пограничники сбили два дрона, летевшие из Беларуси

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  • 8.03.2024, 13:34
  • 3,534
Литовские пограничники сбили два дрона, летевшие из Беларуси

Вот что за грузы они несли.

Литовские пограничники перехватили дрон, прилетевший из Беларуси. К нему был прикреплен груз из 280 пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщает литовская Службы охраны госграницы.

Инцидент произошел ночью 7 марта в Шальчининкайском районе. Беспилотник с сигаретами марки NZ Gold был сбит офицерами погранслужбы с помощью противодронного оборудования. К нему был прикреплен GPS-передатчик, который нужен для отслеживания местонахождения груза.

Человек, управлявший беспилотником, пока не установлен.

Сообщается, что это не первый случай за последние дни, когда контрабандисты пытаются доставить сигареты из Беларуси в Литву с помощью дронов. 6 марта литовские пограничники в Друскининкайском районе нашли взорвавшийся аппарат, рядом с которым находился сверток с 500 пачками сигарет марки «Минск Капитал QS».

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