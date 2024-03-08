Украинские десантники уничтожили колонну из 12 бронемашин РФ возле Новомихайловки
- 8.03.2024, 13:47
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Масштабный бой показали на видео.
Десантники 79-й бригады уничтожили 12 вражеских бронемашин и отразили массированное наступление оккупантов вблизи Новомихайловки Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с оккупантами опубликована в соцсетях.
«Отличные кадры отражения масштабного российского штурма на одном из самых горячих участков фронта возле Новомихайловки. Десантники 79-й бригады ДШВ ВСУ прекращают попытку прорыва наших позиций: в ход идут дроны, ПТРК, артиллерия и мины. Под таким невероятным напором вражеские наступательные силы были обречены и выдавлены, отступив с тяжелыми потерями в живой силе и бронетехнике - минус 12 единиц, среди которых 4 танка», - отмечает автор публикации.