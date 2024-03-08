Женщины определили лучшие автомобили за последние 5 лет 8.03.2024, 14:02

Какие модели заслужили наивысшей похвалы?

Каждый год премия «Женский Всемирный Автомобиль года» (WWCOTY) предоставляет возможность женским журналистам из разных стран выбрать лучшие автомобили, учитывая их предпочтения и оценки. За последние пять лет эта награда признала несколько выдающихся моделей, которые впечатлили как по дизайну, так и по производительности, пишет mashyna.com.ua.

В 2019 году внимание экспертов привлек к Volvo XC40, который стал символом комфорта, безопасности и стильного дизайна.

На следующий год уже Mazda 3 заслужила признание благодаря своей элегантности, динамике и технологическим инновациям.

В 2021 году Land Rover Defender стал фаворитом, представив себя как идеальное сочетание роскоши и надежности для путешествий как в городе, так и за его пределами.

В 2022 году Peugeot 308 привлек внимание своим изысканным дизайном, инновационными технологиями и динамичным характером.

В 2023 году, приз ушел в руки Kia Niro, который обеспечил своим владельцам стильный внешний вид, передовые технологии и доступный ценник.

А вот в 2024 году мы еще ждем объявления победителя. Среди финалистов Volvo EX30, Kia EV9, BMW 5-Series, Volkswagen Amarok и Aston Martin DB12, наверняка найдется тот, кто заслужит наивысшие похвалы от экспертов WWCOTY и автолюбителей со всего мира.