Смех над Путиным Павел Московский, «Радио Свобода»

8.03.2024, 14:05

Хорошее средство от моли.

Смех в сегодняшней России – дело непростое. С одной стороны, настроение для улыбки у нормального человека явно неподходящее. Но с другой, именно насмешка – хорошее оружие против обезумевшего режима. Именно это не раз доказывал нам Алексей Навальный.

Впрочем, при всей тяжести момента в России приближаются как минимум два повода для улыбки. Это, конечно, цирк с президентскими «выборами» и масленица. Да-да, именно этот народный праздник в нашей истории – не только поедание блинов со сметаной и икрой. Но и высмеивание глупости и жадности властей предержащих.

Многие месяцы о российской кухне войны и изоляции, нарастающих продовольственных проблемах здесь рассказывал Павел Сюткин. Однако после признания Радио Свобода нежелательной организацией в России он не может дальше выступать на этом портале под угрозой уголовного преследования. Но ведь будет неправильным «закрыть» тему. И выпавшее из рук коллеги знамя могут поднять его товарищи. Так что разговор продолжается.

Итак, смех. Именно он всегда спасал наших сограждан в трудную минуту. И если уж они начали смеяться, то этого не остановишь. По большому счету именно от смеха и скончался СССР – поскольку никаких других эмоций к концу 1980-х он и не вызывал. Смех охватывает и от сегодняшних натужных попыток поселить духовность в шубохранилищах хозяйских дворцов. Как будто это какое-то средство от моли.

«Смех, как средство от моли…» – написал и улыбнулся. Но он ведь и правда работает. Насколько анекдоты про Хрущева и Брежнева подрывали их авторитет, можно только догадываться. Но явно народный смех сделал немало для борьбы с той властью. Между прочим, мощной и реально имеющей идею, видение будущего. В отличие от сегодняшней бледной моли на российском престоле.

Нынешнее вороватое «вставание с колен» не идет ни в какое сравнение с той идеей. Увы, отсутствие идеологии – оно не только про патриотизм и величие, приобретающее в последнее время вовсе уж горько-комическое измерение.

Предстоящие псевдовыборы как раз из этой серии. У моего внука-первоклассника в московской школе оборудовали участок для голосования. Естественно, на каждом углу – портреты Путина, его гениальные цитаты. «Дед, а зачем выборы, если выбираем только одного?» – честно говоря, не ожидал услышать это от 8-летнего парнишки. «Не ты один спрашиваешь это», – только и смог, растерявшись, ответить ему.

Но ведь, если задуматься, именно эти сегодняшние дети – школьники и студенты – и похоронят нынешнюю власть. Путинский режим стареет и становится смешным. Даже в своих попытках изобразить из себя страшную угрозу он как-то скорее вызывает улыбку. Да, кровавый упырь. Да, убийца и военный преступник. Да, это отвратительно. Но обезьянничанье относительно третьего рейха как духовной основы путинизма вызывает скорее смех, чем слезы. А как еще можно относиться ко всей этой суете с иноагентами, которая явно имеет целью заставить несогласных носить желтые звезды на одежде?

Или борьба с писателями, имеющими невосторженный образ мыслей, которая очевидно катится к сжиганию их книг на площадях. На днях глава думского комитета по культуре Ямпольская сообщила, что они готовят поправки об изъятии из библиотек книг авторов, признанных иностранными агентами или обвиненных в экстремизме. Насколько же надо быть смешными, чтобы в цифровой век изымать бумажные книги!

Неменьшую улыбку вызывают попытки создать какую-то особую расово-чистую z-культуру. Кроме зигующего певца Шамана, здесь и упомянуть-то некого. Стукачи-патриоты изо всех сил пытаются привлечь внимание общества к их коллегам, прославляющим «героев СВО», «величайшего гения», «борьбу с нацизмом» и прочий идеологический мусор. Результат – полный ноль. Вернее, смех. Не заходит людям вся эта эрзац-культура.

Даже, казалось бы, самая обыденная вещь – кухня, и та становится ареной путинского вранья и лицемерия. Смешно, но, в отличие от сталинских или брежневских времен, изобильная путинская эпоха не оставила вообще никакого собственного следа. С чего бы это? Может быть, потому что кухня – она вещь очень близкая и понятная. Это про геополитические процессы можно рассказывать по телевизору, а потом яростно спорить о них под водочку в гаражах.

А с едой-то все просто. Тут либо есть что вспомнить, либо нет. Вот только из путинской кухни, боюсь, если что и вспомнят с ностальгией, так это только водку «Путинка». Которая на самом деле и есть символ нашей эпохи: дешевая замена реальной жизни, позволяющая за какие-то 300 с небольшим рублей погрузиться в мир гениальных многоходовочек и не имеющих аналогов мудрых планов борьбы с мировым злом. Но уж этого-то добра в России никогда не переведется.

Вот и нынешняя масленица – еще один хороший повод посмеяться. Прежде всего над тем, как угрюмые скрепы не в силах справиться с народным праздником. Его еще языческую традицию радости и карнавала не смогли выкорчевать за сотни лет ни православная церковь, ни советское двоемыслие. Куда уж нынешним?

Не случайно так популярна стала родившаяся накануне шутка о том, что на праздник будут жечь чучело великого геостратега. А дымящийся символ уходящей зимы станет еще и предчувствием конца затянувшегося путинского царства лжи, воровства и войны.

Павел Московский, «Радио Свобода»