Расследователи: На Брестчине после 2020-го года скончались не менее пяти полковников 8.03.2024, 14:11

1,562

Многие из этих смертей выглядят странно.

Правозащитники MAYDAY TEAM сообщили о смерти достаточно молодого и высокопоставленного сотрудника МВД: умер 44-летний начальник управления по противодействию киберпреступности Брестского УВД полковник Андрей Глинский. Это стало поводом для Альянса расследователей Беларуси изучить доступные документы силовиков о личном составе. Обнаружились интересные факты, пишет belsat.eu.

Альянс расследователей Беларуси недавно делал обзор о смертях после 2020 года силовиков разных чинов и рангов. Сотрудники умирали дома и на рабочих местах, в медицинских учреждениях. Многие из этих смертей выглядят странно.

После известия о смерти Андрея Глинского, АРБ изучил доступные документы силовиков о личном составе. Журналисты-расследователи обнаружили, что на Брестчине после 2020 года при разных обстоятельствах скончалось не менее пяти высокопоставленных офицеров. Хотя официально не сообщалось об этих смертях, информация о двух из пяти все же просочилась в СМИ.

Первым ушел из жизни полковник в запасе Геннадий Войтович: 19 мая 2021 года в лесополосе у дороги в Брестском районе его нашли повешенным. Покойный вышел на пенсию в конце 2020 года с должности начальника управления охраны правопорядка УВД Брестского облисполкома. На пенсии жил в пригороде Бреста с женой и сыном-сотрудником МВД, спиртными напитками не злоупотреблял, намерений покончить жизнь самоубийством не высказывал.

Управление, которым командовал Войтович перед выходом на пенсию, в 2020 году координировало работу всей брестской милиции по подавлению протестов и напрямую отчитывалось перед МВД.

Вторая смерть случилась в Барановичах. Летом 2022 года при купании прыгнул в воду, сломал шею и позже скончался в больнице начальник отдела охраны правопорядка Барановичского ГОВД подполковник милиции Алексей Гетьман. Он известен тем, что лжесвидетельствовал в судах, фабриковал административные и уголовные дела против горожан.

АРБ обнаружил документы, что перед его смертью Следственный комитет по материалам управления ГУСБ МВД РБ по Брестской области возбудил уголовное дело за клевету на Гетьмана в интернете.

Еще одним умершим оказался подполковник управления ГУСБ МВД по Брестской области, которое специализируется на поиске белорусов, оставляющих в Сети комментарии о силовиках.

19 декабря 2020 года в своей квартире скончался 43-летний старший оперуполномоченный по особо важным делам управления ГУСБ МВД подполковник Р.А. Левонюк.

Ночью 15 мая 2021 года в Брестскую больницу скорой медицинской помощи в состоянии комы, вызванной алкогольной интоксикацией, черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга доставлен бывший начальник ОБЭП, получивший повышение по службе на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам УБЭП УВД Брестского облисполкома подполковник милиции В.А. Пытляков. С помощью медицинской инициативы «Белые халаты» удалось узнать, что высокопоставленный УБЭПовец умер.

Последним в череде смертей сотрудников в полковничьих званиях стало недавнее известие о скоропостижной кончине упомянутого в начале статьи 44-летнего начальника управления по противодействию киберпреступности, полковника Глинского. На должность его назначили летом 2022 года. Учитывая возраст и звание, он сделал головокружительную карьеру. В связи с его смертью распространяется ошибочное мнение, что умерший занимался гражданами, которые осуществляли незаконные операции с криптовалютой, а деньги в большинстве своем имели криминальное происхождение.

АРБ выяснил, что после 2020 года основной функцией управления по противодействию киберпреступности, как и большинства силовых ведомств Беларуси, является борьба с инакомыслием, поиск и аресты белорусов, протестовавших в 2020 году против фальсификации результатов президентских выборов. Для Бреста это прежде всего аресты участников так называемого «Хороводного дела».

Управление по противодействию киберпреступности, которое до 2020 года называлось ОРПСВТ – отдел раскрытия преступлений в сферах высоких технологий, вместе с сотрудниками уголовного розыска, ГУБОПиКа, и как видно из документов выше, ГУСБ участвует в репрессиях против своего народа.

В Telegram-канале МВД появились сообщения с упоминанием нового начальника управления по киберпреступности УВД, им стал подполковник милиции В. Годлевский, до этого возглавлявший Жабинковский РОВД. Под его руководством в 2021 году в Жабинке возбудили уголовное дело за грязные портреты Лукашенко, найденные в мусорных контейнерах, разыскивали, оставляющих комментарии в Сети и сорвавшего флаг со здания местной библиотеки.