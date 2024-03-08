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Аналитик: Лукашенко оказался в ситуации цугцванга

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  • 8.03.2024, 14:44
  • 5,206
Аналитик: Лукашенко оказался в ситуации цугцванга

Хороших решений для диктатора нет.

Аналитик Серей Чалый рассказал о цугцванге для нынешней власти в Беларуси.

— Хороших решений нет», – рассуждает Сергей Чалый в своей программе:

«Лукашенко пытается себя убедить в том, что в действительности было все не так, как на самом деле.

И в этой ситуации хорошего выхода нет. Любой сценарий ухудшает ситуацию. Это как в шахматах цугцванг. Но все равно выбирать что-то надо.

В этом смысле Путин – у него похожая история – держит интригу. Будет избираться или не будет…

То же самое и у Лукашенко.

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