Аналитик: Лукашенко оказался в ситуации цугцванга

Аналитик: Лукашенко оказался в ситуации цугцванга2
- 8.03.2024, 14:44
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Хороших решений для диктатора нет.
Аналитик Серей Чалый рассказал о цугцванге для нынешней власти в Беларуси.
— Хороших решений нет», – рассуждает Сергей Чалый в своей программе:
«Лукашенко пытается себя убедить в том, что в действительности было все не так, как на самом деле.
И в этой ситуации хорошего выхода нет. Любой сценарий ухудшает ситуацию. Это как в шахматах цугцванг. Но все равно выбирать что-то надо.
В этом смысле Путин – у него похожая история – держит интригу. Будет избираться или не будет…
То же самое и у Лукашенко.