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ВСУ уничтожили первые российские модернизированные танки Т-54

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  • 8.03.2024, 14:53
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ВСУ уничтожили первые российские модернизированные танки Т-54

«Контакт» не помог.

Украинские военные разбили очередную вражескую колонну в Новомихайловке на Мариинском направлении. Среди уничтоженной техники впервые появились Т-54 с дополнительной защитой «Контакт-1». Видео опубликовало подразделение БПЛА Shadow.

С февраля 2024 года оккупанты потеряли 4 визуально подтвержденных танка Т-55. Ранее российские войска получали танки Т-54/55 без модернизаций, кроме «мангалов» на башне. Также изменилась тактика применения, потому что старые Т-55 и Т-62 использовались на стационарных позициях. Теперь ВС РФ бросают старые машины в штурм.

Первые Т-55 в российской армии появились еще в апреле 2023 года. Пока неизвестно, сколько оккупанты сняли танков с консервации. По оценке Международного института стратегических исследований, в 2023 году российская армия получила от 1,18 танков до 1,8 тысячи различных моделей.

В Defense Express пишут, что «Контакт-1» на Т-54/55 начали устанавливать на танки совсем недавно. Потому что еще недавно украинские войска уничтожили российский Т-55 только с «козырьком» на башне, без дополнительной защиты.

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