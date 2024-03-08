Украинские зенитчики ударили по самолетам РФ на расстоянии более 150 км 1 8.03.2024, 15:08

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Результаты проверяют.

Украинские военные отработали по вражеским самолетам на расстоянии более 150 километров. Результаты боевой работы проверяют.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

«Почти каждый день расчеты зенитных ракетных войск Воздушных сил охотятся на российские истребители. Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы», - отметил он.

Командующий добавил, что враг продолжает атаковать позиции ВСУ управляемыми авиабомбами, но подлетать близко уже не решается.

Кроме того, последние потери авиации РФ заставили россиян снизить количество авиаударов КАБами и уменьшить способности врага в ведении радиолокационной разведки.

«По нашим данным, среди российских пилотов уже начались определенные «дискуссии» по решениям военного руководства - посылать их в один конец. Такие разговоры, а, возможно, и саботаж во время выполнения задач оккупантами будут только расти, когда Воздушные силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага», - добавил Олещук.

Напомним, за последние недели россияне потеряли около 15 самолетов.