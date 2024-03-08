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Украинские зенитчики ударили по самолетам РФ на расстоянии более 150 км

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  • 8.03.2024, 15:08
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Украинские зенитчики ударили по самолетам РФ на расстоянии более 150 км

Результаты проверяют.

Украинские военные отработали по вражеским самолетам на расстоянии более 150 километров. Результаты боевой работы проверяют.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

«Почти каждый день расчеты зенитных ракетных войск Воздушных сил охотятся на российские истребители. Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы», - отметил он.

Командующий добавил, что враг продолжает атаковать позиции ВСУ управляемыми авиабомбами, но подлетать близко уже не решается.

Кроме того, последние потери авиации РФ заставили россиян снизить количество авиаударов КАБами и уменьшить способности врага в ведении радиолокационной разведки.

«По нашим данным, среди российских пилотов уже начались определенные «дискуссии» по решениям военного руководства - посылать их в один конец. Такие разговоры, а, возможно, и саботаж во время выполнения задач оккупантами будут только расти, когда Воздушные силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага», - добавил Олещук.

Напомним, за последние недели россияне потеряли около 15 самолетов.

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