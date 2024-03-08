Пугачева стала Де Голлем русской культуры 2 Владимир Пастухов

8.03.2024, 15:34

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Алла Пугачева

Камертон не выбирают.

Я не планировал этот пост к 8 марта… Но так вышло случайно, что сегодня мне бы хотелось сказать о женщине, которая не только поет.

По странному стечению обстоятельств Пугачева стала Де Голлем русской культуры. При этом она на самом деле вне политики, – точнее, над ней. Ее миссия не политическая, а этическая. Просто в каждую эпоху у достоинства должен быть камертон. Камертон не выбирают. Более того, он сам себя не выбирает. Просто всегда находится кто-то, кому «в лом» гнуться. Именно поэтому камертонами становятся те, кому есть, что терять, и кому при этом нечего бояться.

Свободный выбор не у гонимых и обиженных (это не выбор, а судьба), но у тех, кто мог бы жить припеваючи в золотой клетке, но предпочел петь о жизни на свободе, иногда рискуя оказаться просто в клетке. Почему Бунин не вернулся вслед за Горьким и Куприным? Чего не хватало и что угрожало Сахарову? Это был выбор, незамутненный страхом и корыстью, и поэтому абсолютно непонятный обывателю. Не могу и не хочу, потому что противно – и больше никаких оснований.

Боюсь, что и от этой эпохи, как и от брежневской, в этическом остатке после всех сложных подсчетов останется одна Пугачева. Впрочем, а чего еще можно было ждать от этой фамилии в России – будете вечно целовать на лобном месте.

Владимир Пастухов, «Телеграм»