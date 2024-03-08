Зеленский: Удар баллистикой был в 300-400 метрах от моего кортежа 1 8.03.2024, 15:44

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Владимир Зеленский

Президент Украины раскрыл подробности атаки на Одессу во время встречи с премьером Греции.

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса россияне атаковали Одессу баллистикой. Ракета ударила в 300-400 метрах от места нахождения политиков.

Об этом президент Украины рассказал в интервью Cinque minuti.

«Мы были с премьер-министром Греции, у него был официальный визит в Одессу. Мы были в порту. Да, в нескольких сотнях, 300-400 метров был удар баллистической ракеты. Ракета очень быстро «пришла», - сказал он.

По словам президента, удар баллистикой был с оккупированного Крыма, поэтому сирена не успела вовремя сработать.

«Я не знаю, по ком был этот удар. В любом случае - это, если честно, что-то невероятно, когда у нас премьер-министр другой страны, я уже не говорю о себе. Я говорю просто об уважении к лидерам других государств, людям из других государств. От России и от Путина ее просто нет», - заявил Зеленский.

Напомним, российские оккупанты 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.