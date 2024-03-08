Кремлевский топ-пропагандист сорвался из-за новостей из Казахстана 2 8.03.2024, 15:51

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Заявил, что «потерял дар речи».

Российская пропаганда продолжает разжигать ненависть и ксенофобию в отношении соседних стран. Еще одной жертвой этой пока словесной агрессии стал Казахстан.

Пропагандист «Соловьев LIVE» Сергей Мардан пришел в негодование от новостей, что с местной почты уволили женщину за незнание государственного казахского языка, пишет dialog.ua.

Пропагандист признал, что женщину уволили «абсолютно по закону». Но этот факт его не устроил, так как, по мнению ультрапатриота Мардана, русские - это привилегированная нация с особым статусом в странах бывшего СССР.

Больше всего его возмутил тот факт, что многие россияне посчитали вполне обоснованным и правильным увольнение женщины.

Он разразился оскорблениями в адрес тех, кто считает, что люди должны знать язык той страны, гражданами которой являются.

«Знаете, что меня смущает в этой истории… Эта новость оказалась и в «ВКонтакте», где комментарии открыты. И вот что меня несколько шокирует, что у нас в стране существует довольно много людей, которых в просторечии именуют терпилами, а особо продвинутые называют их куколдами, которые тут же кинулись объяснять: «Ну она же должна знать язык страны, в которой она живет». И тут я теряю дар речи. На третьем годе войны… То, что здесь находятся люди, у которых хватает мозгов, хватает бессовестности произносить эту фразу: «Она должна знать язык страны, в которой живет».

Роскомнадзор не допускает возможности использовать ту лексику, которая у меня напрашивается, чтобы охарактеризовать этих кур-колдов. Русские люди, которые оказались, на территории любой постсоветской страны, никому ничего не должны! Это мое глубокое убеждение», - заявил пропагандист.

Уволенную в Казахстане женщину он назвал «несчастной теткой». Также Мардан солгал, что русские в Казахстане якобы не могут получить работу, из-за чего массово уезжают из страны, и там «остались одни пенсионеры».