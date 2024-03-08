Politico: Французские войска готовятся к высокоинтенсивному конфликту с Россией 8.03.2024, 15:59

Боевые действия в Украине вернули полномасштабную войну на континент.

Французские войска готовятся к высокоинтенсивному конфликту с противником, который может сравниться с ними в огневой мощи.

Это стало серьезным изменением для армии, которая провела последние десятилетия в таких местах, как Мали и Афганистан.

Об этом пишет Politico.

По словам полковника Акселя Дени, который руководит центром боевой подготовки (CENTAC) в Мейли-ле-Камп на востоке Франции, боевые действия в Украине вернули полномасштабную войну на континент.

«Мир показал свою истинную природу: он нестабилен, опасен, и не все в нем друзья. Мы готовимся к культуре бдительности, к готовности в кратчайшие сроки», — сказал он.

Условия обучения военнослужащих в CENTAC максимально приближены к реальному полю боя. Воспроизводится звук, жар и свет артиллерийского огня, повсюду разбросаны муляжи мин, а радиосвязь может быть прервана без предупреждения.

Лагерь площадью 120 квадратных километров является уникальным для Франции. По площади он превосходит Париж и является единственным местом, где различные подразделения французской армии — пехота, бронетехника, артиллерия и саперы, которые обычно разбросаны по всей стране, могут проводить совместные учения.

Это также единственное место, где два десятка танков Leclerc находятся в бою в течение всего года.

Офицеры не называют потенциальных противников, но учения направлены на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия.